Длинноногая тигрица: роскошная Маша Ефросинина покорила "диким" образом с трендовым принтом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала стильный курортный образ

Маша Ефросинина решила в начале года устроить семейное путешествие в теплые края и отправилась на отдых с мужем Тимуром Хромаевым и двумя детьми – дочкой Наной и сыном Сашей. Она демонстрирует отменный вкус, впечатляя поклонников изысканными курортными луками. Правда, теледива несколько расстроена своей поездкой – три дня из шести на улице лил дождь, и она не смогла вдоволь насладится солнцем и пляжным отдыхом. Зато звезда успела "выгулять" свои роскошные наряды, которые привезла в райский уголок Земного шара.

Так, Маша предстала перед поклонниками в роскошном пляжном образе с нетипичным для нее принтом. Она выбрала атласную невесомую накидку с "тигровой" расцветкой, надела черную шляпу, а под нее повязала на голову шелковый платок черно-белого окраса. Образ вышел изысканным и смелым. Также ведущая показала в кадре вои длинные стройные ножки.

"На чемоданах…" - подписала она свой "дикий" фотосет, намекнув, что собирается лететь домой.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото оценила сестра Маши, Елизавета Ющенко. Под ее комментарием со смайлом в виде пламени огня ведущая оставила короткую и трогательную подпись: "Люблю". Экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горова также не устояла перед роскошным курортным луком теледивы. "Ух какая! Королева", - написала она. "Что той жизни, Ирусик", - отреагировала Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети также не оставили теледиву без волны комплиментов и восторженных откликов.

Длинноногая тигрица

Просто розкішна

Удовольствие наблюдать и восхищаться успешными, красивыми, умными женщинами

Королева шантаклера

Маша, ви дуже краси і дуже багато кого мотивуєте. Обожнюю вас

Вы прекрасны

Красотка

Шикарная

Мария, Вы восхитительны!

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина рассказала о непростых "отношениях" со спортом.