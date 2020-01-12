ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Длинноногая тигрица: роскошная Маша Ефросинина покорила "диким" образом с трендовым принтом

Lite » Мода 12.01.2020 - 12:02
Длинноногая тигрица: роскошная Маша Ефросинина покорила "диким" образом с трендовым принтом
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала стильный курортный образ

Маша Ефросинина решила в начале года устроить семейное путешествие в теплые края и отправилась на отдых с мужем Тимуром Хромаевым и двумя детьми – дочкой Наной и сыном Сашей. Она демонстрирует отменный вкус, впечатляя поклонников изысканными курортными луками. Правда, теледива несколько расстроена своей поездкой – три дня из шести на улице лил дождь, и она не смогла вдоволь насладится солнцем и пляжным отдыхом. Зато звезда успела "выгулять" свои роскошные наряды, которые привезла в райский уголок Земного шара.

Так, Маша предстала перед поклонниками в роскошном пляжном образе с нетипичным для нее принтом. Она выбрала атласную невесомую накидку с "тигровой" расцветкой, надела черную шляпу, а под нее повязала на голову шелковый платок черно-белого окраса. Образ вышел изысканным и смелым. Также ведущая показала в кадре вои длинные стройные ножки.

"На чемоданах…" - подписала она свой "дикий" фотосет, намекнув, что собирается лететь домой.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото оценила сестра Маши, Елизавета Ющенко. Под ее комментарием со смайлом в виде пламени огня ведущая оставила короткую и трогательную подпись: "Люблю". Экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горова также не устояла перед роскошным курортным луком теледивы. "Ух какая! Королева", - написала она. "Что той жизни, Ирусик", - отреагировала Маша.

Длинноногая тигрица: роскошная Маша Ефросинина покорила &quot;диким&quot; образом с трендовым принтом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети также не оставили теледиву без волны комплиментов и восторженных откликов.

  • Длинноногая тигрица
  • Просто розкішна
  • Удовольствие наблюдать и восхищаться успешными, красивыми, умными женщинами
  • Королева шантаклера
  • Маша, ви дуже краси і дуже багато кого мотивуєте. Обожнюю вас
  • Вы прекрасны
  • Красотка
  • Шикарная
  • Мария, Вы восхитительны!

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина рассказала о непростых "отношениях" со спортом.

Эффектная Маша Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе Такие сладкие! Маша Ефросинина умилила романтикой с мужем
Новости Украины Маша Ефросинина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь