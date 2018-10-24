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"Я никак не холостяк": Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу

Lite » Звезды 24.10.2018 - 15:29
Коллаж: Сергей Шнуров с женой (РБК-Украина)
Коллаж: Сергей Шнуров с женой (РБК-Украина)

Это уже четвертый по счету брак Сергея Шнурова

20 октября этого года в росСМИ появилась информация о том, что шоумен, певец и бессменный лидер хулиганистой группы "Ленинград" Сергей Шнуров тайно женился на своей девушке – светской львице из Санкт-Петербурга Ольге Абрамовой, с которой у него разница в возрасте 20 лет. В тот момент многие подумали, что свадьба была фейковой, поскольку все обошлось без традиционных свадебных гуляний. Однако фронтмен "Ленинграда" 24 октября развеял слухи о ненастоящей женитьбе. Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с четвертой супругой и сопроводил его стихом со словами, что он "никак не холостяк".

На фотографии звездные молодожены запечатлены возле одного из питерских мостов. Счастливый "Шнур" и его теперь уже законная супруга обнимают друг друга.

&quot;Я никак не холостяк&quot;: Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/shnurovs)

В стихах написано следующее:

Выпивая с тобой третью стопку, 
Говорил себе, - не торопись, постой. 
А потом схватил тебя за попку. 
Глядь, опять уже не холостой. 
Как обычно было не спокойно, 
Расширялся блок, который НАТО, 
Колебался курс рубля, биткойна, 
Только я стабильно пьяно и женато. 
Спросят, - мало тебе было баб ли? 
Нет, полно, но есть один пустяк. 
Я люблю. Одни и те же грабли. 
Что-то я никак не холостяк.

Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Сергей Шнуровмузыкантсвадьба
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