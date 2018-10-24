"Я никак не холостяк": Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу

Это уже четвертый по счету брак Сергея Шнурова
20 октября этого года в росСМИ появилась информация о том, что шоумен, певец и бессменный лидер хулиганистой группы "Ленинград" Сергей Шнуров тайно женился на своей девушке – светской львице из Санкт-Петербурга Ольге Абрамовой, с которой у него разница в возрасте 20 лет. В тот момент многие подумали, что свадьба была фейковой, поскольку все обошлось без традиционных свадебных гуляний. Однако фронтмен "Ленинграда" 24 октября развеял слухи о ненастоящей женитьбе. Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с четвертой супругой и сопроводил его стихом со словами, что он "никак не холостяк".
На фотографии звездные молодожены запечатлены возле одного из питерских мостов. Счастливый "Шнур" и его теперь уже законная супруга обнимают друг друга.
Скриншот поста аккаунта (instagram.com/shnurovs)
В стихах написано следующее:
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, - не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, - мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена.
Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода.
Видео: РБК-Украина