"Я никак не холостяк": Шнуров в стихах подтвердил свою четвертую женитьбу

Коллаж: Сергей Шнуров с женой (РБК-Украина)

Это уже четвертый по счету брак Сергея Шнурова

20 октября этого года в росСМИ появилась информация о том, что шоумен, певец и бессменный лидер хулиганистой группы "Ленинград" Сергей Шнуров тайно женился на своей девушке – светской львице из Санкт-Петербурга Ольге Абрамовой, с которой у него разница в возрасте 20 лет. В тот момент многие подумали, что свадьба была фейковой, поскольку все обошлось без традиционных свадебных гуляний. Однако фронтмен "Ленинграда" 24 октября развеял слухи о ненастоящей женитьбе. Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с четвертой супругой и сопроводил его стихом со словами, что он "никак не холостяк".

На фотографии звездные молодожены запечатлены возле одного из питерских мостов. Счастливый "Шнур" и его теперь уже законная супруга обнимают друг друга.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/shnurovs)

В стихах написано следующее:

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, - не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, - мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

Как сообщалось ранее, экс-супруга музыканта Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена.

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода.

Видео: РБК-Украина