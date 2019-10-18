"Я люблю и любима": Светлана Лобода поделилась счастьем в свой день рождения

18 октября певице исполнилось 37 лет
Светлана Лобода старается держать свою личную жизнь в тайне - несмотря на то, что младшей дочери певицы Тильде уже больше года, она до сих пор не рассказала о том, кто же ее отец. Впрочем, поклонники давно уверены, что это лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у артистки якобы роман. Исполнительница же лишь подливает масла в огонь, периодически публикуя фото с музыкантом. 18 октября она отмечает день рождения - Светлане исполнилось 37 лет.
В этот день она не смогла удержаться и поделилась своим счастьем в Instagram. Лобода опубликовала фото, на котором она запечатлена в облегающем бархатном платье черного цвета с одним оголенным плечом и пикантным разрезом на бедре. Ярким акцентом снимка является красная помада на губах артистки. Она подняла руки к лицу и счастливо улыбается.
В подписи Светлана призналась, что она любит и любима и поэтому очень счастлива. Уточнять, кого же она любит, звезда не стала.
"Сегодня я проснулась абсолютно счастливой.
я люблю и любима
и пусть это не заканчивается никогда!!!
Спасибо
Ваша LO", - интригующе написала певица.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети поспешили оставить свои поздравления и душевные пожелания в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Не остались в стороне и звездные коллеги Лободы.
"Сека, с твоим днём! Пусть невозможное станет возможным!" - пожелала Лилия Подкопаева.
"Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная ,непременно осуществит ВСЁ задуманное . .. А я счастлива, что ты реализовываешь себя всесторонне. Став творческим лидером, прекрасной Мамочкой, любимой и любящей женщиной", - написала Надежда Мейхер.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
К слову, ранее она уже показала фото с вечеринки в честь своего праздника, куда были приглашены члены ее команды и звездные друзья. За праздничным столом она позировала вместе с самыми близкими, среди которых был дизайнер Бичолла (Анзор Тетрадзе) и Тилль Линдеманн, что вызвало бурную реакцию фанатов. "Мой день", - написала Лобода и добавила хештег #мояночь.
Фото: Светлана Лобода с Тиллем Линдеманном и друзьями (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.