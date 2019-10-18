"Я люблю и любима": Светлана Лобода поделилась счастьем в свой день рождения

Светлана Лобода старается держать свою личную жизнь в тайне - несмотря на то, что младшей дочери певицы Тильде уже больше года, она до сих пор не рассказала о том, кто же ее отец. Впрочем, поклонники давно уверены, что это лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у артистки якобы роман. Исполнительница же лишь подливает масла в огонь, периодически публикуя фото с музыкантом. 18 октября она отмечает день рождения - Светлане исполнилось 37 лет.

В этот день она не смогла удержаться и поделилась своим счастьем в Instagram. Лобода опубликовала фото, на котором она запечатлена в облегающем бархатном платье черного цвета с одним оголенным плечом и пикантным разрезом на бедре. Ярким акцентом снимка является красная помада на губах артистки. Она подняла руки к лицу и счастливо улыбается.

В подписи Светлана призналась, что она любит и любима и поэтому очень счастлива. Уточнять, кого же она любит, звезда не стала.

"Сегодня я проснулась абсолютно счастливой.

я люблю и любима

и пусть это не заканчивается никогда!!!

Спасибо

Ваша LO", - интригующе написала певица.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети поспешили оставить свои поздравления и душевные пожелания в комментариях.

С Днём Рождения, вселенная. навсегда с вами

Будь счастлива, LOBODA

С Днём Рождения

Сегодня твой день. Кайфуй

Красивая, шикарная

Отличный настрой и не только на сегодняшний день, а на всю жизнь!

Нереально красивая

Желаю тебе сохранить эту любовь, счастье и успех. Всё будет хорошо. С Днём рождения, Родная

Мощно

С днём рождения, желаю всех благ

Как девочка-припевочка, мы вас любим

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Не остались в стороне и звездные коллеги Лободы.

"Сека, с твоим днём! Пусть невозможное станет возможным!" - пожелала Лилия Подкопаева.

"Дорогая моя, пусть душа твоя неугомонная ,непременно осуществит ВСЁ задуманное . .. А я счастлива, что ты реализовываешь себя всесторонне. Став творческим лидером, прекрасной Мамочкой, любимой и любящей женщиной", - написала Надежда Мейхер.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

К слову, ранее она уже показала фото с вечеринки в честь своего праздника, куда были приглашены члены ее команды и звездные друзья. За праздничным столом она позировала вместе с самыми близкими, среди которых был дизайнер Бичолла (Анзор Тетрадзе) и Тилль Линдеманн, что вызвало бурную реакцию фанатов. "Мой день", - написала Лобода и добавила хештег #мояночь.

Фото: Светлана Лобода с Тиллем Линдеманном и друзьями (instagram.com/lobodaofficial)

Светик вы очень мощная пара!!!

Сразу видно кто самая красивая на фото. Поздравляю

Парочка лав

Круто! Какая вы красивая пара! Поздравляю с днем рождения!

Тиль аж похорошел, рядом с такой шикарной женщиной, Светик, МОЛОДЕЦ!!!!

Напомним, Светлана Лобода растрогала редким фото родителей в честь годовщины.