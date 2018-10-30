Харли Квинн или Мать драконов: самые яркие образы для Хэллоуина от дизайнера причесок

Фото: Яркие образы на Хэллоуин (коллаж РБК-Украина)

Евгений Соколов подобрал самые стильные и удачные образы для праздника и дал советы по выбору макияжа и прически

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуют Хэллоуин, он же – канун Дня всех святых. Праздник уходит своими корнями в глубину веков и объединяет вокруг себя множество традиций. Как правило, наибольшее значение этому празднику придают в США, в Канаде и Великобритании. Позже он стал популярным в Европе, а в Украине его с каждым годом тоже празднуют все масштабнее.

Об этом в интервью для RBC-Lite напоминает Евгений Соколов - известный дизайнер причесок, сооснователь и арт-директор салона Palace de Beauté в Киеве.

RBC-Lite попросил Евгения Соколова посоветовать украинкам яркие и стильные образы для празднования Хэллоуина как на шумной вечеринке, так и для уютного застолья в кругу друзей.

Хэллоуин: яркий праздник и символ перехода от лета к зиме

"В Украине Хэллоуин с каждым годом становится все более популярным! Конечно, не в таком традиционном виде, как на Западе, а в виде маркетингового хода для различных развлекательных заведений, ресторанов, клубов, баров, салонов красоты чтобы создать для клиентов еще один повод развлечься и повеселиться", - говорит Евгений Соколов.

Он напоминает: корни праздника уходят во времена еще дохристианской эпохи, времена кельтов, проживающих на территории Англии, Исландии и северной Франции. Они делили год на две части: на зиму и лето.

Фото: Хэллоуин уходит своими корнями в глубину веков и тесно связан со сбором урожая, переходом от лета к зиме (pixabay.com)

"Этот праздник символизировал переход от лета к зиме. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери. Обитатели потустороннего мира пробирались на землю, таким образом два мира смешивались между собой. Чтобы не стать жертвами злых духов и приведений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных гостей. На улице возле домов для духов оставляли угощения. Сам народ собирался у костров, разводимых жрецами-друидами, и приносили в жертву животных. Для цього люди брали священный огонь и несли его в дом", - говорит Евгений Соколов.

Издавна символом праздника была тыква. Она также символизировала конца лета и сбора урожая, отпугивала злых духов священным огнем, который зажигали внутри нее.

Сладости для детворы и красочные карнавалы в Лос-Анджелесе

Сам парикмахер часто бывает в самых разных уголках мира, исследуя местные тенденции стиля, причесок, мейкапа.

Он вспоминает, какое значение имеет Хэллоуин для американцев.

Фото: Издавна символом праздника была тыква. Она также символизировала конца лета и сбора урожая, отпугивала злых духов священным огнем, который зажигали внутри нее (pixabay.com)

"В США Хэллоуин – это праздник, накануне и во время которого в стране продается просто множество конфет! По всеобщему обороту праздничных продаж в стране это второй праздник после Рождества. У него, конечно, есть свои столицы. Это Лос-Анджелес и Нью-Йорк как одни из самых густонаселенных, гуляющих и тусовочных городов. В этот день там проходят наиболее яркие и красочные гуляния, карнавалы, и только ленивый не празднует этот день или не зарабатывает на нем", - говорит Евгений.

Атрибут американского Хэллоуина – это фонарик из тыквы и "попрошайничество" сладостей. Древний обряд "trick or treat" (угощай или пожалеешь) стал любимой игрой детворы, которая наряжается в костюмы чудовищ и ходит по соседским домам, пугая взрослых. А те, чтобы "задобрить призраков", откупаются от них сладостями. Поэтому такие развлечения прекрасно подходят как для взрослых, так и для детей.

Фото: На Западе к Хэллоуину дома украшают тыквами, корзинками с овощами, свечами и другими красивыми и уютными элементами декора (pixabay.com)

"В Украине этот праздник стали отмечать не так давно. У нас его популярность, конечно же, не сравнится с популярностью в США. Но у нас он уже получил свои традиции и своих поклонников. Много их среди молодежи, шумно и весело празднующей его в клубах, барах и ресторанах. Очень много заведений готовят в последний уикенд октября своих гостей к Halloween-party. И в очень многих клубах вход в наряде для праздника, как правило, свободный. Это хороший повод повеселиться и хотя бы раз в году побыть в образе любимого героя”, - рассказывает Евгений.

Как выбрать образ для Хэллоуина: советы дизайнера причесок

Самое главное правило костюмов и нарядов на Хэллоуин, да и правило подбора образа к любому празднику, – "лучше меньше, но лучше", говорит стилист по прическам.

"Если вы хотите перевоплотиться в героя фильма или мультфильма, популярного исполнителя или кого угодно, это не обязательно должны быть герои фильма ужасов, не обязательно - ведьмы или чудовища. Какой бы не был образ, стоит помнить, что лучше сделать меньше и обыграть образ и наряд какими-то элементами, чем стараться использовать все приемы, начиная от яркого грима, прически. Лучше остановиться на чем-то одном. Например, на элементах костюма, нанести немного мейкапа, и дополнить вашей повседневной прической, и все! Такой легкий и стильный образ может смотреться более органично, чем образ, в котором вы переборщите", - считает парикмахер.

Самые интересные образы для Хэллоуина по мнению Евгения Соколова

Дизайнер причесок подобрал для Styler не просто элементы макияжа и причесок, а целостные красочные образы для Хэллоуин-вечеринки.

Харли Квинн из фильма "Отряд самоубийц"

"Это один из моих любимых образов, которые подойдет для блондинок. Это девушка с двумя хвостами: один хвост - розовый, другой – голубой: в итоге получается образ сексуальной взбалмошной блондинки. В наряде - короткие шорты, спортивная майка или топ, яркий мейкап. Акцент образа – на прическе с цветными хвостами. Ее можно сделать при помощи спреев или мелков для волос полуперманентного красителя, который легко смывается”.

Фото: Сексуальная и взбалмошная блондинка Харли Квинн (предоставлено Евгением Соколовым)

“Атрибутом такого образа будет бейсбольная бита. Если вы идете на праздник в паре, можно нарядить бойфренда в Джокера, сделав ему соответствующий мейкап и покрасив волосы в зеленый цвет и сделать улыбку Джокера у визажиста в салоне".

Образ в стиле мексиканского Дня мертвых

"Этот очень популярный образ можно выполнить самостоятельно. Ключевую роль играет не только костюм, а и прическа и мейкап. Костюмом может стать и классический мужской смокинг, и любое платье-сарафан. Тут можно дать волю фантазии! В YouTube очень много видео инструкций о том, как можно самостоятельно раскрасить лицо под данный стиль. Прическа для такого образа это ваши повседневные волосы, или же заплетенные в две косы.

Фото: Популярный и яркий образ в стиле мексиканского Дня мертвых (предоставлено Евгением Соколовым)

"Самый главный аксессуар образа – это венок из больших цветов. Рекомендую выбирать для мейкапа те же оттенки, что и цветов на голове. Если они черные или бордово-красные, это идеальный вариант! Если любого другого цвета, тоже рекомендую использовать эти оттенки в макияже в одинаковом стиле. Тогда этот образ будет смотреться более законченным. Образ прекрасно подходит как для блондинок, так и для брюнеток".

Малефисента: стильная и коварная волшебница

"Прекрасный образ – это Малефисента, героиня одноименного диснеевского фильма. Для создания образа вам понадобится, конечно же, специальный аксессуар в виде латексной шляпы с характерными изогнутыми рогами, которым можно украсить голову”.

Фото: Образ Малефисенты (instagram.com/alternativexfashion)

“Мейкап также можно сделать самостоятельно из видеоуроков. Вам не понадобится так много гримерных принадлежностей, но вот навыки макияжа будут нужны. Конечно, чтобы было более эстетично и красиво, лучше сделать такой макияж в салоне. Этот образ подходит как брюнеткам, так и блондинкам: в данном случае волосы прячутся под головной убор".

Мать Драконов (Дейенерис) из фильма "Игры престолов"

"Если вы – длинноволосая блондинка, смело рекомендую выбирать этот образ, накрутив вертикальные локоны и заплетя некоторые пряди в косы. Если вам не хватает длины волос, можно использовать накладные пряди на клипсах. Если же ваши волосы недостаточно белые, также можно использовать белый спрей для волос, цветной лак белого цвета, который легко удаляется и смывается после первого мытья волос”.

Фото: Стильная и нежная Мать драконов - удачный образ для блондинок (коллаж РБК-Украина)

“Также можно использовать длинный волнистый парик из натуральных или синтетических волос: в данном случае это не принципиально, ведь Хэллоуин – это карнавал, и задача создания образа – это напомнить персонажа".

Девушка-единорог – легкий и нежный образ

"Для блондинок это также легкий в исполнении образ, в котором вы будете выглядеть гармоничной, игривой и сексуальной. Для этого понадобится самый главный атрибут – обруч с рогом единорога с каким-то красивым и блестящим элементом декора. Его легко приобрести в party-шопах, в магазинах нарядов для вечеринок или заказать онлайн".

Фото: Гармоничная и нежная Девушка-единорог (предоставлено Евгением Соколовым)

"Волосы можно собрать в хвост и полностью забрызгать спреем с блестками, сделать такой же сияющий и переливающийся макияж с блестками. Если вы идете на вечеринку с распущенными волосами, можно добавить несколько прядей пастельных оттенков и накрутить легкие локоны, сделав образ девушки-единорога легким и нежным".

Wonder Woman: стильный образ для брюнеток

"Мне кажется, это самый распространенный образ для вечеринок. Для этого образа достаточно сделать пышную укладку с крупными локонами, характерный мейкап в стиле Wonder Woman. Для него также понадобятся специальная юбка и топ, щит и меч. Я бы выделил такой образ как один из самых удачных. Это образ, в котором можно смотреться гармонично и танцевать всю ночь".

Фото: Популярный образ для Хэллоуин-вечеринки - Wonder Woman (предоставлено Евгением Соколовым)

“Программа-минимум для создания образа ведьмы для брюнеток – это черные, красные или же белые контактные линзы, графичный макияж глаз в стиле smoky eyes, графичные бордовые губы, использование тона на пару оттенков светлее вашего натурального, чтобы придать характерной бледности и матовости лицу. Также достаточно будет утюжком вытянуть и сделать глянцевыми волосы, и образ гламурной ведьмы готов”.

Универсальные правила для выбора образа на Хэллоуин

Главное при выборе образа для Хэллоуина – чтобы вы выглядели комфортно и органично, обращает внимание Евгений Соколов.

"Если вы в подборе нарядов и образов - новичок, посмотрите в google образы и выберите именно того персонажа, который визуально похож на вас и образ, в котором вы смотрелись бы органично. Если это сложно, то можете спросить у подруг и знакомых, с каким образом вы у них ассоциируетесь. Главное, чтобы наряд дополнял вас, и вы в удовольствие играли эту роль".





Фото: В подготовке образа на Хэллоуин главное не переборщить, а образ должен вас гармонично дополнять, уверен Евгений Соколов (предоставлено Евгением Соколовым)

Нужно, чтобы наряд не был отдельным от вас. Помните о том, что делая мейкап и грим на Хэллоуин, они должны быть практичными, без перебора, советует стилист по волосам.

"Как правило, база такого грима содержит больше пигментов и красителей, чем повседневный макияж. Поэтому если вы обладательница чувствительной кожи, пользуйтесь мейкапом осторожно. Попробуйте сделать сначала пробные рисунки на лице и посмотрите, как ваша кожа отреагирует. Ведь, как правило, для создания мейкап-образа на Хэллоуин аква-гримом покрывается все лицо. Он дополняется плотными блестками, и слоев мейкапа гораздо больше, чем в повседневности. Поэтому главное, чтобы не было раздражения на коже”, - говорит он.

Такой грим Евгений Соколов не рекомендует носить на лице больше шести часов. После его использования нужно обязательно очистить лицо, используя легкий скраб. Важно очистить все поры от пигментов, которые закрепились на лице.

Чего не стоит делать? Не стоит выбирать нелепые образы. Например, образ старой ведьмы с растрепанными волосами или прически, которые не очень надежно держатся во время вечеринки.

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Напомним, ранее стилист Евгений Соколов рассказал о главных трендах причесок в этом сезоне.

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