"Я хочу от тебя...": Шнуров намекнул на беременность его новой жены

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артист намекнул, что его супруга находится в интересном положении

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, заявил, что не хочет детей и намекнул на интересное положение его новой супруги. В своем Instagram он написал стихотворение об отношениях.

"Ты молила, - скорее приедь,

Ради счастья готов рисковать.

Без г**дона приятнее ведь,

Завалю я тебя на кровать.

Прилетел, ты чудесна, как сон,

Как кредит, или даже аванс.

Бьются наши сердца в унисон.

И душа поет дивный романс.

Волны теплые бились о борт,

Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу,

Я хочу от тебя... аборт,

Потому что детей не хочу", — написал Шнуров.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

К публикации он прикрепил иллюстративную фотографию влюбленных на яхте.

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Поклонники осудили отношение Шнурова к детям и к аборту.

"Жизненно, но все же о детях подумайте, уже старый, песок сыпется...", "Какой смысл быть любимой, когда он НЕ хочет твоих детей?", "Кто-то обидел Сергея очень. Пахнет женоненавистничеством", "Как можно не любить свою женщину, чтобы подвергать ее этому вмешательству, да еще и оставлять ей психическую травму, хотя столько "кукушек" видела, которые говорят, что аборты делают как нефиг делать...", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Напомним, что Сергей Шнуров недавно рассказал журналистам о своей скорой женитьбе. Правда, свадьбу он уже справил — тайно.

Также мы писали о том, что Шнуров написал стих на тему религиозной войны и того, как РПЦ реагирует на предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

Видео: РБК-Украина