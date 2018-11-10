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"Я хочу от тебя...": Шнуров намекнул на беременность его новой жены

Lite » Звезды 10.11.2018 - 08:44
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артист намекнул, что его супруга находится в интересном положении

Известный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно женился, заявил, что не хочет детей и намекнул на интересное положение его новой супруги. В своем Instagram он написал стихотворение об отношениях.

"Ты молила, - скорее приедь,
Ради счастья готов рисковать.
Без г**дона приятнее ведь,
Завалю я тебя на кровать.
Прилетел, ты чудесна, как сон,
Как кредит, или даже аванс.
Бьются наши сердца в унисон.
И душа поет дивный романс.
Волны теплые бились о борт,
Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу,
Я хочу от тебя... аборт,
Потому что детей не хочу", — написал Шнуров.

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

К публикации он прикрепил иллюстративную фотографию влюбленных на яхте.

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Поклонники осудили отношение Шнурова к детям и к аборту.

"Жизненно, но все же о детях подумайте, уже старый, песок сыпется...", "Какой смысл быть любимой, когда он НЕ хочет твоих детей?", "Кто-то обидел Сергея очень. Пахнет женоненавистничеством", "Как можно не любить свою женщину, чтобы подвергать ее этому вмешательству, да еще и оставлять ей психическую травму, хотя столько "кукушек" видела, которые говорят, что аборты делают как нефиг делать...", — пишут поклонники.

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

&quot;Я хочу от тебя...&quot;: Шнуров намекнул на беременность его новой жены

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

Напомним, что Сергей Шнуров недавно рассказал журналистам о своей скорой женитьбе. Правда, свадьбу он уже справил — тайно.

Также мы писали о том, что Шнуров написал стих на тему религиозной войны и того, как РПЦ реагирует на предоставление Украинской православной церкви автокефалии. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины детизвездыбеременностьСергей ШунровстихОльга Абрамова
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