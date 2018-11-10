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"Я хочу від тебе...": Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

Lite » Зірки 10.11.2018 - 08:44
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артист натякнув, що його дружина знаходиться в цікавому положенні

Відомий російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно одружився, заявив, що не хоче дітей і натякнув на цікаве положення його нової дружини. У своєму Instagram він написав вірш про відносини.

"Ты молила, - скорее приедь,
Ради счастья готов рисковать.
Без г**дона приятнее ведь,
Завалю я тебя на кровать.
Прилетел, ты чудесна, как сон,
Как кредит, или даже аванс.
Бьются наши сердца в унисон.
И душа поет дивный романс.
Волны теплые бились о борт,
Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу,
Я хочу от тебя... аборт,
Потому что детей не хочу", — написав Шнурів.

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

Скріншот поста облікового запису instagram.com/shnurovs

До публікації він прикріпив ілюстративну фотографію закоханих на яхті.

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Шанувальники засудили ставлення Шнурова до дітей і до аборту.

"Життєво, але все ж про дітей подумайте, вже старий, пісок сиплеться...", "Який сенс бути коханою, коли він НЕ хоче твоїх дітей?", "Хтось образив Сергія дуже. Пахне женоненависництвом", "Як можна не любити свою жінку, щоб піддавати її цьому втручанню, та ще й залишати їй психічну травму, хоча стільки "зозуль" бачила, які кажуть, що аборти роблять як нефіг робити...", — пишуть шанувальники.

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

&quot;Я хочу від тебе...&quot;: Шнурів натякнув на вагітність його нової дружини

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/shnurovs

Нагадаємо, що Сергій Шнуров нещодавно розповів журналістам про своє швидке одруження. Правда, весілля він вже справив — таємно.

Також ми писали про те, що Шнуров написав вірш на тему релігійної війни і того, як РПЦ реагує на надання Українській православній церкві автокефалії.

Відео: РБК-Україна

Новини України детизвездыбеременностьСергей ШунровстихОльга Абрамова
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