Сергей Шнуров тайно женился

Фото: коллаж РБК-Украина

Новая жена младше музыканта на 20 лет

Эпатажный российский музыкант, лидер популярной рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно рассказал журналистам о своей скорой женитьбе, свадьбу действительно уже справил, правда - тайно. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1, куда через черный ход и провел Шнур свою возлюбленную - 26-летнюю светскую львицу Ольгу Абрамову.

Свадьба проходила скромно, а готовились к ней, соблюдая все правила конспирации. Впрочем, один из знакомых музыканта все же рассказал об этом прессе.

Для Сергея Шнурова этот брак стал уже четвертым. Новая жена младше музыканта на 20 лет.

Как сообщалось ранее, Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена.

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода.

Сергей Шнуров и Матильда были вместе 11 лет. Пара поженилась в 2010 году, детей у них нет.

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Видео: РБК-Украина