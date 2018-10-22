ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Сергей Шнуров тайно женился

Lite » Звезды 22.10.2018 - 20:56
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Новая жена младше музыканта на 20 лет

Эпатажный российский музыкант, лидер популярной рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно рассказал журналистам о своей скорой женитьбе, свадьбу действительно уже справил, правда - тайно. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1, куда через черный ход и провел Шнур свою возлюбленную - 26-летнюю светскую львицу Ольгу Абрамову.

Свадьба проходила скромно, а готовились к ней, соблюдая все правила конспирации. Впрочем, один из знакомых музыканта все же рассказал об этом прессе. 

Для Сергея Шнурова этот брак стал уже четвертым. Новая жена младше музыканта на 20 лет.

Как сообщалось ранее, Матильда Шнурова, которая в августе 2018 года официально развелась с рокером Сергеем, снова влюблена

Также мы писали, как Матильда рассказала о разводе с солистом группы "Ленинград". По ее словам, жизнь с бывшим мужем была наполнена духовным ростом и самопознанием, при этом, кстати, она не смогла назвать конкретную причину развода. 

Сергей Шнуров и Матильда были вместе 11 лет. Пара поженилась в 2010 году, детей у них нет.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Сергей Шнуровсвадьба Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь