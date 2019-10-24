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Без сахара, с гималайской солью: Каменских поделилась важными правилами питания и стройности

Lite » Красота 24.10.2019 - 18:31
Без сахара, с гималайской солью: Каменских поделилась важными правилами питания и стройности
Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Также Каменских полностью отказалась от алкоголя

Настя Каменских охотно делится с поклонниками своими секретами красоты и похудения, а также примудростями сохранения крепких отношений. Несколько лет назад певице удалось похудеть более чем на 20 кг! За своей возлюбленной “подтянулся” и Потап, беря пример с ее силы воли. Сегодня Настя рассказывает, как ей и дальше удается сохранять столь значительный результат в похудении и не срываться. Об этом исполнительница рассказала в интервью программе “Кава з перцем” на канале “Украина”.

К примеру, Настя призналась, что 5 лет не пьет кофе с сахаром. Сахар она получает разве что во время редких угощений в гостях - в виде печенья или еще чего-то сладенького.

“У меня дома нет сахара, и не только сахара”, - отмечает Каменских.

Как выяснилось, Настя в принципе не держит дома никаких продуктов, которые могут нанести вред ее фигуре. Сюда относятся: мучное, сахар, мука, сливочное и подсолнечное масло - только оливковое. Для приготовления пищи Настя использует розовую гималайскую соль.

Без сахара, с гималайской солью: Каменских поделилась важными правилами питания и стройности

Спортивная Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

Также исполнительница полностью отказалась от алкоголя. И признается, что чувствует себя прекрасно!

“Сейчас могу с гордостью сказать, что меня это не интересует”, — говорит Настя.

График Насти также восхищает. Исполнительница готовит сама!

“Я завтракаю в 7 утра, следующий прием пищи - в 10. В 13 - обед, в 16 - второй обед. Последний раз ем в семь вечера. Ложусь спать в 21:30”, - рассказывает Каменских. А вот заснуть девушке помогает медитация! Сегодня Настя стремиться к гармонии и балансу в жизни.

Настя Каменских в программе "Кава з перцем"

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась яркими фото у океана. Звездная пара Потап и Настя отправились на экзотический отдых, откуда показали поклонникам яркие фото.

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Новости Украины Настя Каменских
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