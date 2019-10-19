"Взялась за голову": Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица эмоционально обратилась к поклонникам

Виктория из группы НеАнгелы поражает не только вокальными способностями, но и спортивной формой – ее фигура вызывает сплошной восторг у поклонников. Певица не скрывает, что залог ее стройности - спорт и правильное питание, а результат, как говорится, на лицо! Артистка решила расширить свои творческие горизонты и всерьез занялась еще и танцами, а видео тренировок охотно делиться на страничке в instagram. На новом фото она продемонстрировала грацию женственность и плоский животик, красуясь в коротком топе.

Звезда надела трендовый брючный костюм белоснежного цвета – облегающие штаны с высокой талией, удлиненный приталенный пиджак с черными пуговицами, под которым виднелся кружевной топ.

Она отдала предпочтение яркому сценическому мейкапу – выделила губы помадой сочного красного цвета, подчеркнула выразительность глаз.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку и стимул работать дальше и заниматься любимым делом, несущим радость зрителю.

"Взялась за голову, потому как сбилась со счета уже пару дней назад. (Ребята, это пятый концерт подряд). И все равно я считаю, что у меня самая лучшая работа на свете! Не знаю, что может дарить такие эмоции. Я благодарна всем, кто приходит на концерты, слушает и поет наши песни! Немного выжата от непомерного темпа, но предстоящие два дня я буду делать то, что меня напитает и восстановит. Если хотите, похвалите за хорошую работу. Ведь доброе слово и кошке приятно. Мур", - "напросилась" на комплименты Виктория.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

И поклонники не заставили себя долго упрашивать – они похвалили талантливую артистку и с восхищением отозвались о ее внешнем виде.

Да, Викуля, вы молодец реально, вы работаете на сцене на все 100%

Очаровательная кошечка. Любая работа лучшая, если от нее положительные эмоции

Этот плоский живот

Бесподобна

Красотка моя

Огонь

Вы супер

Небесной красоты девушка

Скриншот комментариев

Кстати, Виктория из группы НеАнгелы пошла на эксперимент с прической и показала новый имидж.