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"Взялась за голову": Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.10.2019 - 17:29
"Взялась за голову": Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица эмоционально обратилась к поклонникам

Виктория из группы НеАнгелы поражает не только вокальными способностями, но и спортивной формой – ее фигура вызывает сплошной восторг у поклонников. Певица не скрывает, что залог ее стройности - спорт и правильное питание, а результат, как говорится, на лицо! Артистка решила расширить свои творческие горизонты и всерьез занялась еще и танцами, а видео тренировок охотно делиться на страничке в instagram. На новом фото она продемонстрировала грацию женственность и плоский животик, красуясь в коротком топе.

Звезда надела трендовый брючный костюм белоснежного цвета – облегающие штаны с высокой талией, удлиненный приталенный пиджак с черными пуговицами, под которым виднелся кружевной топ.

Она отдала предпочтение яркому сценическому мейкапу – выделила губы помадой сочного красного цвета, подчеркнула выразительность глаз.

&quot;Взялась за голову&quot;: Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку и стимул работать дальше и заниматься любимым делом, несущим радость зрителю.

"Взялась за голову, потому как сбилась со счета уже пару дней назад. (Ребята, это пятый концерт подряд). И все равно я считаю, что у меня самая лучшая работа на свете! Не знаю, что может дарить такие эмоции. Я благодарна всем, кто приходит на концерты, слушает и поет наши песни! Немного выжата от непомерного темпа, но предстоящие два дня я буду делать то, что меня напитает и восстановит. Если хотите, похвалите за хорошую работу. Ведь доброе слово и кошке приятно. Мур", - "напросилась" на комплименты Виктория.

&quot;Взялась за голову&quot;: Вика из НеАнгелов засветила животик и сделала признание

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

И поклонники не заставили себя долго упрашивать – они похвалили талантливую артистку и с восхищением отозвались о ее внешнем виде.

  • Да, Викуля, вы молодец реально, вы работаете на сцене на все 100%
  • Очаровательная кошечка. Любая работа лучшая, если от нее положительные эмоции
  • Этот плоский живот
  • Бесподобна
  • Красотка моя
  • Огонь
  • Вы супер
  • Небесной красоты девушка

Скриншот комментариев

Кстати, Виктория из группы НеАнгелы пошла на эксперимент с прической и показала новый имидж.

Эффектная Вика из НеАнгелов в сетчатом топе засветила грудь Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
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