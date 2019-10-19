"Взялася за голову": Віка з НеАнгелів засвітила животик і зробила зізнання

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка емоційно звернулася до шанувальників

Вікторія з гуртуНеАнгели вражає не лише вокальними здібностями, але і спортивною формою – її фігура викликає суцільне захоплення у шанувальників. Співачка не приховує, що запорука її стрункості - спорт і правильне харчування, а результат бачать всі! Артистка вирішила розширити свої творчі горизонти і всерйоз зайнялася ще й танцями, а відео тренувань охоче ділитися на сторінці в instagram. На новому фото вона продемонструвала грацію жіночність і плоский животик, красуючись у короткому топі.

Зірка одягла трендовий брючний костюм білосніжного кольору – облягаючі штани з високою талією, подовжений приталений піджак з чорними гудзиками, під яким виднівся мереживний топ.

Вона віддала перевагу яскравому сценічному мейкапу – виділила губи помадою соковитого червоного кольору, підкреслила виразність очей.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка звернулася до шанувальників і подякувала їм за підтримку і стимул працювати далі і займатися улюбленою справою, що несе радість глядачеві.

"Взялася за голову, бо збилася з рахунку вже пару днів тому. (Друзі, це п'ятий концерт поспіль). І все одно я вважаю, що у мене найкраща робота на світі! Не знаю, що може дарувати такі емоції. Я вдячна всім, хто приходить на концерти, слухає і співає наші пісні! Трохи вичавлена від непомірного темпу, але наступні два дні я буду робити те, що мене живить і відновить. Якщо хочете, хваліть за хорошу роботу. Адже добре слово і кішці приємно. Мур", - "напросилася" на компліменти Вікторія.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

І шанувальники не змусили себе довго просити – вони похвалили талановиту артистку і з захопленням відгукнулися про її зовнішній вигляд.

Так, Вікуля, ви молодець реально, ви працюєте на сцені на всі 100%

Чарівна кішечка. Будь-яка робота краща, якщо від неї позитивні емоції

Цей плоский живіт

Незрівнянна

Красуня моя

Вогонь

Ви супер

Небесної краси дівчина

Скріншот коментарів

до Речі, Вікторія з гурту НеАнгели пішла на експеримент з зачіскою і показала новий імідж.