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"Взялася за голову": Віка з НеАнгелів засвітила животик і зробила зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.10.2019 - 17:29
"Взялася за голову": Віка з НеАнгелів засвітила животик і зробила зізнання
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка емоційно звернулася до шанувальників

Вікторія з гуртуНеАнгели вражає не лише вокальними здібностями, але і спортивною формою – її фігура викликає суцільне захоплення у шанувальників. Співачка не приховує, що запорука її стрункості - спорт і правильне харчування, а результат бачать всі! Артистка вирішила розширити свої творчі горизонти і всерйоз зайнялася ще й танцями, а відео тренувань охоче ділитися на сторінці в instagram. На новому фото вона продемонструвала грацію жіночність і плоский животик, красуючись у короткому топі.

Зірка одягла трендовий брючний костюм білосніжного кольору – облягаючі штани з високою талією, подовжений приталений піджак з чорними гудзиками, під яким виднівся мереживний топ.

Вона віддала перевагу яскравому сценічному мейкапу – виділила губи помадою соковитого червоного кольору, підкреслила виразність очей.

&quot;Взялася за голову&quot;: Віка з НеАнгелів засвітила животик і зробила зізнання

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка звернулася до шанувальників і подякувала їм за підтримку і стимул працювати далі і займатися улюбленою справою, що несе радість глядачеві.

"Взялася за голову, бо збилася з рахунку вже пару днів тому. (Друзі, це п'ятий концерт поспіль). І все одно я вважаю, що у мене найкраща робота на світі! Не знаю, що може дарувати такі емоції. Я вдячна всім, хто приходить на концерти, слухає і співає наші пісні! Трохи вичавлена від непомірного темпу, але наступні два дні я буду робити те, що мене живить і відновить. Якщо хочете, хваліть за хорошу роботу. Адже добре слово і кішці приємно. Мур", - "напросилася" на компліменти Вікторія.

&quot;Взялася за голову&quot;: Віка з НеАнгелів засвітила животик і зробила зізнання

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

І шанувальники не змусили себе довго просити – вони похвалили талановиту артистку і з захопленням відгукнулися про її зовнішній вигляд.

  • Так, Вікуля, ви молодець реально, ви працюєте на сцені на всі 100%
  • Чарівна кішечка. Будь-яка робота краща, якщо від неї позитивні емоції
  • Цей плоский живіт
  • Незрівнянна
  • Красуня моя
  • Вогонь
  • Ви супер
  • Небесної краси дівчина

Скріншот коментарів

до Речі, Вікторія з гурту НеАнгели пішла на експеримент з зачіскою і показала новий імідж.

Ефектна Віка з НеАнгелів в сітчастому топі засвітила груди Амазонка: Віка з НеАнгелів засвітила пружні сідниці на райському фото
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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