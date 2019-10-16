ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Как вы похожи!" Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 19:34
"Как вы похожи!" Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица рассказала трогательную семейную историю поддержки

Виктория из группы НеАнгелы с удовольствием делится с поклонниками в соцсетях своими эмоциями и постоянно признается им в любви. Она охотно публикует фото с отдыха, как, например, во время отпуска на Мальдивах, а также показывает, как проводить время на гастролях и в семейном кругу. На новом фото в instagram певица засветила свою сестру Юлию, а также любимую племянницу Лизу.

Артистка позирует я ярким сценическим макияжем в весьма экстравагантном наряде – платье с прозрачными вставками. Красная помада и украшение на шее довершили эффектный образ певицы.

Сестра звезды также сделала макияж с акцентом на губы – алая помада отлично гармонировала с кофточкой в такой же цветовой гамме. Маленькая Лиза же продемонстрировала трендовый образ в платье с анималистическим принтом.

&quot;Как вы похожи!&quot; Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными

Фото: Виктория Смеюха с сестрой и племянницей (instagram.com/vikanablack)

"Когда километры не преграда, любимая сестра с мамой и Лизой прыгнули в машину и приехали на концерт, оставив все насущные дела. Берегите родных, а моей семье спасибо за поддержку. Вот бы поехали со мной дальше по городам Украины... Лиза готова была бросить школу и побыть "Бременскими музыкантами", - написала впечатленная Вика.

Под снимком поклонники отметили поразительное сходство трех родственниц, а также сделали им комплименты.

  • Как вы похожи
  • Три красавицы, четвертой не хватает
  • Всі красуні, дуже схожі з сестричкою
  • Очень здорово!
  • Очень, очень красивые, Обворожительные, милые, стильные, гламурные!
  • Как вы все похожи
  • Красавицы

Скриншот комментариев

Ранее Вика из НеАнгелов покорила танцевальной тренировкой у пилона и показала, как разучивает новые па с партнером.

Эффектная Вика из НеАнгелов в сетчатом топе засветила грудь Амазонка: Вика из НеАнгелов засветила упругие ягодицы на райском фото
Новости Украины Вика СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь