"Взорвала танцпол": Тина Кароль зажгла ярким танцем на "Танці з зірками"

Видео: Тина Кароль – Вабити / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)

Любимица публики Тина Кароль, которая недавно покорила сердца украинцев исполнением гимна на крыше театра, заняла должность ведущей в новом сезоне теле-шоу "Танці з зірками". Вместе с шоуменом Юрием Горбуновым, певица открыла первый выпуск в невероятном сверкающем платье сложного кроя со спущенным плечом и глубоким разрезом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Однако не наряд певицы вызвал наибольший ажиотаж в сети, а ее выступление, в качестве приглашенной звезды. Певица, сменив наряд на более короткое платье, представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета оттанцевала сложную хореографическую связку под зажигательную музыку. Тина так ритмично и пластично отплясывала, что ее поклонники решили, что такой талант не годиться скрывать и предложили любимице обязательно принять участие в следующем сезоне танцевального шоу, но уже в качестве участницы.

Скриншот из видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Вставка с танцем меня просто порвала. Тина ходячий се*с

Еще вчера Тина пела гимн Украины в центре Киева, а уже сегодня в совершенно новом образе зажигает не по-детски. Просто отвал башки. Тине надо было участвовать в этом шоу, а не вести его

Тина понемногу отходит, а точнее приходит в себя..постоянно был образ страдающей и томной женщины, (вдовы), а тут она походу уже сама хочет вернуться к прежней Тины)) Тины , которая «Пупсик, мой милый пупсик...»

Люди можуть хейтети Тіну за манеру співу і стиль в одязі ("вкусовщіна"), але те що вона експериментує і працює над собою постійно заперечувати не можна

Танец в конце воппшеее неждаанчик

Вот, умеет же Тина удивлять. Танец вообще. Лучшая, и нечего больше сказать!!!

Вот человек, который постоянно работает над собой..Танцует суперски! Вот попробуй так сделать на корточках и так долго. Это же не просто. Молодец.

Зажигалочка. Умеет удивлять Тина, за это она мне нравится!) Выглядит счастливой и это самое главное

Она прекрасна. Просто непревзойденная..И кто после Тины будет спорить, что украинские девушки самые красивые и вообще какие там Голливудские звёзды если у нас есть Тина!

Обворожительная, кайфовая дама. Этот танец просто взрыв мозга. Сердце стучало как бешеное. Этот танец был бы изюминкой в клипе

Какая там Джей Ло, если тут такая Тина

ХОЧУ ТИНУ НА ТАНЦАХ ААААААААААА

По-моему, шикарно, даже лучше, чем в клипе

Обожаю её

Давно Тиночка не была такой! Танец в конце был просто потрясающий!!! Тина снова начала цвести

Стоит отметить, что уже известно, кто набрал наибольшее количество баллов в конкурсе "Танці з зірками". Первые и последние места в рейтинге удивили даже экспертов.

Кстати, с недавних пор певица Тина Кароль стала возвращаться к своему беззаботному и интригующему образу легкомысленной красотки после долгих лет трагического амплуа. Артистка стала все чаще баловать снимками в купальниках, на которых можно рассмотреть ее великолепную фигуру.