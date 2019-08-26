"Взорвала танцпол": Тина Кароль зажгла ярким танцем на "Танці з зірками"

Поклонники певицы убедительно просят ее прийти в следующий сезон шоу уже в качестве участницы
Видео: Тина Кароль – Вабити / Танцы со звездами 2019 (youtube.com)
Любимица публики Тина Кароль, которая недавно покорила сердца украинцев исполнением гимна на крыше театра, заняла должность ведущей в новом сезоне теле-шоу "Танці з зірками". Вместе с шоуменом Юрием Горбуновым, певица открыла первый выпуск в невероятном сверкающем платье сложного кроя со спущенным плечом и глубоким разрезом.
Однако не наряд певицы вызвал наибольший ажиотаж в сети, а ее выступление, в качестве приглашенной звезды. Певица, сменив наряд на более короткое платье, представила свою новую композицию "Вабити" и в сопровождении балета оттанцевала сложную хореографическую связку под зажигательную музыку. Тина так ритмично и пластично отплясывала, что ее поклонники решили, что такой талант не годиться скрывать и предложили любимице обязательно принять участие в следующем сезоне танцевального шоу, но уже в качестве участницы.
Скриншот из видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Стоит отметить, что уже известно, кто набрал наибольшее количество баллов в конкурсе "Танці з зірками". Первые и последние места в рейтинге удивили даже экспертов.
Кстати, с недавних пор певица Тина Кароль стала возвращаться к своему беззаботному и интригующему образу легкомысленной красотки после долгих лет трагического амплуа. Артистка стала все чаще баловать снимками в купальниках, на которых можно рассмотреть ее великолепную фигуру.