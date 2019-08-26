"Підірвала танцпол": Тіна Кароль запалила яскравим танцем на "Танці з зірками"

Шанувальники співачки переконливо просять її прийти в наступний сезон шоу вже в якості учасниці
Відео: Тіна Кароль – Вабити / Танці з зірками 2019 (youtube.com)
Улюблениця публіки Тіна Кароль, яка нещодавно підкорила серця українців виконанням гімну на даху театру, зайняла посаду ведучої в новому сезоні теле-шоу "Танці з зірками". Разом з шоуменом Юрієм Горбуновим, співачка відкрила перший випуск у неймовірній блискучій сукні складного крою зі спущеним плечем і глибоким розрізом.
Проте не вбрання співачки викликало найбільший ажіотаж у мережі, а її виступ, в якості запрошеної зірки. Співачка, змінивши наряд на більш коротке плаття, представила свою нову композицію "Вабити" і в супроводі балету відтанцювала складну хореографічну зв'язку під запальну музику. Тіна так ритмічно і пластично танцювала, що її шанувальники вирішили, що такий талант не годиться приховувати і запропонували улюблениці обов'язково взяти участь у наступному сезоні танцювального шоу, але вже в якості учасниці.
Скріншот з відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Варто відзначити, що вже відомо, хто набрав найбільшу кількість балів у конкурсі "Танці з зірками" Перші і останні місця в рейтингу здивували навіть експертів.
До речі, з недавніх пір співачка Тіна Кароль стала повертатися до свого безтурботного і інтригуючого образу легковажної красуні після довгих років трагічного амплуа. Артистка стала все частіше балувати знімками в купальниках, на яких можна розглянути її чудову фігуру.