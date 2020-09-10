Вызов старению: 57-летняя Деми Мур в роскошном платье поразила цветущим внешним видом

Деми Мур запостила новое фото, на котором выглядит невероятно молодой и привлекательной. Съемка проходила для октябрьского номера популярного модного журнала Harpers Bazaar, и актриса в ней предстала в роскошных образах. На новом фото в своем блоге Деми примерила голубое пышное платье из шифона с откровенным декольте. Невесомый наряд подчеркнул стройные ноги и формы по-прежнему прекрасной актрисы. Волосы ей распустили, а макияж сделали выразительным, но лаконичным. Образ получился невероятно стильным и женственным.

Роскошное фото для глянца (фото: instagram.com/demimoore)

Стоило Деми опубликовать фото, как на нее посыпался шквал комплиментов. В комментариях люди восхищаются, как Мур удалось оставаться такой красивой и молодой в 57 лет. «Прекрасна внутри и снаружи», «Богиня», «Вау», «Так прекрасна», «Прекрасная… И умная, и добрая, и просто невероятная», «Я просто влюблен», «Королева красоты», «Навсегда прекрасна», «Ты бросила вызов старению», «Это просто магия», «Вневременная красота»…

Деми все так же прекрасна (фото: instagram.com/demimoore)

Напомним, недавно мы писали об одном из секретов стройности Деми Мур. Так, голливудская красавица обожает устраивать себе детокс-программы, коорые выводят из организма шлаки и делают кожу сияющей и упругой. Одна из них – Master Cleanse, известна также как лимонадная диета. Актриса давно применяет ее, когда нужно вернуться в форму.