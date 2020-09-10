Вызов старению: 57-летняя Деми Мур в роскошном платье поразила цветущим внешним видом

Звезда покорила сеть
Деми Мур запостила новое фото, на котором выглядит невероятно молодой и привлекательной. Съемка проходила для октябрьского номера популярного модного журнала Harpers Bazaar, и актриса в ней предстала в роскошных образах. На новом фото в своем блоге Деми примерила голубое пышное платье из шифона с откровенным декольте. Невесомый наряд подчеркнул стройные ноги и формы по-прежнему прекрасной актрисы. Волосы ей распустили, а макияж сделали выразительным, но лаконичным. Образ получился невероятно стильным и женственным.
Роскошное фото для глянца (фото: instagram.com/demimoore)
Стоило Деми опубликовать фото, как на нее посыпался шквал комплиментов. В комментариях люди восхищаются, как Мур удалось оставаться такой красивой и молодой в 57 лет. «Прекрасна внутри и снаружи», «Богиня», «Вау», «Так прекрасна», «Прекрасная… И умная, и добрая, и просто невероятная», «Я просто влюблен», «Королева красоты», «Навсегда прекрасна», «Ты бросила вызов старению», «Это просто магия», «Вневременная красота»…
Напомним, недавно мы писали об одном из секретов стройности Деми Мур. Так, голливудская красавица обожает устраивать себе детокс-программы, коорые выводят из организма шлаки и делают кожу сияющей и упругой. Одна из них – Master Cleanse, известна также как лимонадная диета. Актриса давно применяет ее, когда нужно вернуться в форму.