Виклик старінню: 57-річна Демі Мур у розкішній сукні вразила квітучим зовнішнім виглядом

Зірка підкорила мережу
Демі Мур запостила нове фото, на якому виглядає неймовірно молодою і привабливою. Зйомка проходила для жовтневого номера популярного модного журналу Harpers Bazaar, актриса в ній постала в розкішних образах. На новому фото у своєму блозі Демі приміряла блакитне пишне плаття з шифону з відвертим декольте. Легке вбраня підкреслило стрункі ноги і пішні форми як і раніше прекрасної актриси. Волосся їй розпустили, а макіяж зробили виразним, але лаконічним. Образ вийшов неймовірно стильним і жіночним.
Розкішне фото для глянцю (фото: instagram.com/demimoore)
Варто було Демі опублікувати фото, як на неї посипався шквал компліментів. В коментарях люди захоплюються, як Мур вдалося залишатися такою красивою і молодою в 57 років. «Прекрасна зовні і всередині», «Богиня», «Вау», «Чудова», «Прекрасна... І розумна, і добра, і просто неймовірна», «Я просто закоханий», «Королева краси», «Назавжди прекрасна», «Ти кинула виклик старінню», «Це просто магія», «Позачасова краса»...
Нагадаємо, нещодавно ми писали про один із секретів стрункості Демі Мур. Так, голлівудська красуня обожнює влаштовувати собі детокс-програми, які виводять з організму шлаки і роблять шкіру сяючою і пружною. Одна з них – Master Cleanse, відома також як лимонадная дієта. Актриса давно застосовує її, коли потрібно повернутися в форму.