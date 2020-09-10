Виклик старінню: 57-річна Демі Мур у розкішній сукні вразила квітучим зовнішнім виглядом

Демі Мур запостила нове фото, на якому виглядає неймовірно молодою і привабливою. Зйомка проходила для жовтневого номера популярного модного журналу Harpers Bazaar, актриса в ній постала в розкішних образах. На новому фото у своєму блозі Демі приміряла блакитне пишне плаття з шифону з відвертим декольте. Легке вбраня підкреслило стрункі ноги і пішні форми як і раніше прекрасної актриси. Волосся їй розпустили, а макіяж зробили виразним, але лаконічним. Образ вийшов неймовірно стильним і жіночним.

Розкішне фото для глянцю (фото: instagram.com/demimoore)

Варто було Демі опублікувати фото, як на неї посипався шквал компліментів. В коментарях люди захоплюються, як Мур вдалося залишатися такою красивою і молодою в 57 років. «Прекрасна зовні і всередині», «Богиня», «Вау», «Чудова», «Прекрасна... І розумна, і добра, і просто неймовірна», «Я просто закоханий», «Королева краси», «Назавжди прекрасна», «Ти кинула виклик старінню», «Це просто магія», «Позачасова краса»...

Деми все так само прекрасна (фото: instagram.com/demimoore)

Нагадаємо, нещодавно ми писали про один із секретів стрункості Демі Мур. Так, голлівудська красуня обожнює влаштовувати собі детокс-програми, які виводять з організму шлаки і роблять шкіру сяючою і пружною. Одна з них – Master Cleanse, відома також як лимонадная дієта. Актриса давно застосовує її, коли потрібно повернутися в форму.