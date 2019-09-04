На высоте: Светлана Лобода поразила "постельным" фото в самолете

У Светланы Лободы насыщенный концертный график, поэтому певица много времени проводит в дороге - в основном в перелетах. Поэтому неудивительно, что в ее аккаунте нередко появляются снимки, сделанные именно в салоне самолета. Так, недавно артистка умилила сеть нежными фото с младшей доченькой, годовалой Тильдой, с которой позировала у иллюминатора. Впрочем, лицо малышки она по-прежнему не показывает.

На новом фото Светлана решила показать, в каких условиях она порой летает. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она лежит на просторном спальном месте в бордовой бархатной пижаме и маске для сна. Обувь артистки стоит рядом. Да-да, этот кадр тоже из салона самолета - вероятно, частного. Певица довольно улыбается и вскинула руки вверх.

С таким комфортом она добралась до литовского города Клайпеда.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Привет, Клайпеда!!! сегодня в вашем городе #superstarshow мы на месте. добро пожаловать на концерт. идёшь?" - прокомментировала Лобода.

Фолловеры желают исполнительнице отличного концерта и поражаются такому уровню комфорта в самолете. Многие с юмором пишут, что тоже хотели бы летать в таких условиях.

Да так можно летать

Хочу так же летать

Живёт же народ

Крутая обожаю

Вы как всегда на высоте

дорогобогато

Дааа, так можно летать хоть каждый день

Чей это самолёт?

Чтоб я так летала

А я думала когда вы успеваете поспать. удачи

Так лететь одно удовольствие

Ух , чувствую сегодняшний день будет для них лучшим!!! Готовьтесь, дорогие , к вам приехала Лобода

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, поклонники недавно оценили яркий экспромт звезды. Светлана Лобода решила устроить распевку на столе в гримерке, так певица репетировала перед концертом.

Мы также сообщали, что Светлана Лобода поделилась эффектным портретом старшей дочери Евы. Девочка просто покорила фанатов своим проникновенным взглядом.