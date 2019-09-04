На висоті: Світлана Лобода вразила "постільним" фото у літаку

У Світлани Лободи насичений концертний графік, тому співачка багато часу проводить у дорозі - в основному в перельотах. Тому не дивно, що в її акаунті нерідко з'являються знімки, зроблені саме в салоні літака. Так, нещодавно артистка умилила мережу ніжними фото з молодшою донечкою, однорічною Тільдою, з якої позувала біля ілюмінатора. Втім, обличчя дівчинки вона як і раніше не показує.

На новому фото Світлана вирішила показати, в яких умовах вона часом літає. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона лежить на просторому спальному місці в бордовій оксамитовій піжамі і масці для сну. Взуття артистки стоїть поруч. Так-так, цей кадр теж з салону літака - ймовірно, приватного. Співачка задоволено посміхається і закинула руки вгору.

З таким комфортом вона дісталася до литовського міста Клайпеда.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Привіт, Клайпеда!!! сьогодні у вашому місті #superstarshow ми на місці. ласкаво просимо на концерт. йдеш?" - прокоментувала Лобода.

Фолловери бажають виконавиці чудового концерту і уражаються такому рівню комфорту в літаку. Багато з гумором пишуть, що теж хотіли б літати в таких умовах.

так можна літати

Хочу так само літати

Живе народ

Крута обожнюю

Ви як завжди на висоті

дорогобогато

Дааа, так можна літати хоч кожен день

Чий це літак?

Щоб я так літала

А я думала коли ви встигаєте поспати. удачі

Так летіти одне задоволення

Ох , відчуваю сьогоднішній день буде для них найкращим!!! Готуйтеся, шановні , до вас приїхала Лобода

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, шанувальники нещодавно оцінили яскравий експромт зірки. Світлана Лобода вирішила влаштувати розспівування на столі в гримерці, так співачка репетирувала перед концертом.

Ми також повідомляли, що Світлана Лобода поділилася ефектним портретом старшої дочки Єви. Дівчинка просто підкорила фанатів своїм проникливим поглядом.