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Высокие девушки — моя карма: Юрий Горбунов позабавил эффектным фото с красотками

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 09:57
Высокие девушки — моя карма: Юрий Горбунов позабавил эффектным фото с красотками
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий пошутил на тему роста своей любимой супруги

Юрий Горбунов уже несколько лет счастливо женат на своей коллеге - телеведущей Кате Осадчей. Пара растит сыночка Ивана, которому скоро исполнится три года, много путешествует вместе и нередко также и работает - их часто приглашают вести шоу и мероприятия вместе. Недавно шоумен поделился трогательной историей о начале отношений с любимой, когда они еще скрывали ото всех свой роман.

К слову, Катя немного выше Юрия, однако это их никогда не смущало, а ведущий даже может и пошутить на эту тему. Что он и сделал в новой публикации в своем Instagram. Горбунов поделился эффектным фото с мероприятия в ресторане, на котором он запечатлен в стильном костюме, сложив руки на груди. А за его спиной позируют четверо ну очень высоких девушек в пикантных белых боди и головных украшениях с перьями.

Ведущий едва доходит ростом до плеч красоток - а все потому, что они на ходулях!

"Високі дівчата-моя карма!!" - с юмором подписал кадр Горбунов.

Высокие девушки — моя карма: Юрий Горбунов позабавил эффектным фото с красотками

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая оценила чувство юмора мужа и оставила под снимком смеющиеся смайлики.

Пользователи сети тоже не остались в стороне и поспешили прокомментировать интересный кадр, отметив, что Юрий выглядит весьма довольным.

  • Ого! Высокие дамы
  • Юрий , Вы супер !!! При Вас Катя всегда выглядит счастливой !
  • Такое впечатление, что девушки с др.планеты или Юра,там оказался)))
  • Счастливчик!!!
  • Юра вы просто прелесть!
  • Они на табуретках?
  • Да, Юрий, Вы попали..
  • Красавчик
  • Чудова компанія! Юра!
  • Що це такі за дівчата, що у них ніжки як Ви Юро))))
  • Та ладно
  • Це щастя для вас
  • Яке ти мале)
  • Та яка карма????? Навпаки: нагорода та скарб душі. Ви ж сяєте як нова копійка !

Высокие девушки — моя карма: Юрий Горбунов позабавил эффектным фото с красотками

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошном наряде.

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