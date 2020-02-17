Высокие девушки — моя карма: Юрий Горбунов позабавил эффектным фото с красотками

Телеведущий пошутил на тему роста своей любимой супруги
Юрий Горбунов уже несколько лет счастливо женат на своей коллеге - телеведущей Кате Осадчей. Пара растит сыночка Ивана, которому скоро исполнится три года, много путешествует вместе и нередко также и работает - их часто приглашают вести шоу и мероприятия вместе. Недавно шоумен поделился трогательной историей о начале отношений с любимой, когда они еще скрывали ото всех свой роман.
К слову, Катя немного выше Юрия, однако это их никогда не смущало, а ведущий даже может и пошутить на эту тему. Что он и сделал в новой публикации в своем Instagram. Горбунов поделился эффектным фото с мероприятия в ресторане, на котором он запечатлен в стильном костюме, сложив руки на груди. А за его спиной позируют четверо ну очень высоких девушек в пикантных белых боди и головных украшениях с перьями.
Ведущий едва доходит ростом до плеч красоток - а все потому, что они на ходулях!
"Високі дівчата-моя карма!!" - с юмором подписал кадр Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадчая оценила чувство юмора мужа и оставила под снимком смеющиеся смайлики.
Пользователи сети тоже не остались в стороне и поспешили прокомментировать интересный кадр, отметив, что Юрий выглядит весьма довольным.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошном наряде.