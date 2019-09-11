В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко прошлась по улицам "Большого яблока"

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, Соя Евдокименко, с головойокнулась в учебу и творческую сразу Нью-Йорка. Девушка уехала учиться за океан в знаменитой Школе дизайна, которая открыла миру немало громких имен в модной индустрии. Кто знает, возможно, скоре засияет еще одна одна из них! Девушка обосновалась на Манхэттене и с удовольствием гуляет по улицам "Большого яблока". Так, София устроила стрит-стайл фотосессию возле одной из достопримечательностей города – небоскреба Флэтайрон-билдинг.

Для променада девушка выбрала стильную вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин, котрую надела поверх черной майки, зауженные кожаные штаны, ботильоны цвета кэмел от Isabel Marant и дополнила лук яркой сумочкой от Cеline. Использование минимума косметики лишь подчеркнуло природные данные девушки.

"Моменты города", - подписала один из кадров уличного фотосета юная красавица. "Гуляю везде", - рассказала она под другим снимком.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики девушки восхитились ее красотой и естественностью. Они искупали Соню в заслуженных комплиментах.

Супер

Наша королева

Бесподобная

Украшение мира! София

Красивая

Класс

Хороша

Восхитительная прелесть

Красавица

Порода. Очень красивая девушка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Соня Евдокименко сверкнула длинными ножками на Манхэттене. Она позировала на фоне стильного интерьера своей квартиры на знаменитой улице Нью-Йорка.

Также внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко уже показывала снимки, сделанные на улицах Нью-Йорка. Девушка позирует в мини-платье лимонного оттенка.