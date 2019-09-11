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В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 13:28
В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко прошлась по улицам "Большого яблока"

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, Соя Евдокименко, с головойокнулась в учебу и творческую сразу Нью-Йорка. Девушка уехала учиться за океан в знаменитой Школе дизайна, которая открыла миру немало громких имен в модной индустрии. Кто знает, возможно, скоре засияет еще одна одна из них! Девушка обосновалась на Манхэттене и с удовольствием гуляет по улицам "Большого яблока". Так, София устроила стрит-стайл фотосессию возле одной из достопримечательностей города – небоскреба Флэтайрон-билдинг.

Для променада девушка выбрала стильную вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин, котрую надела поверх черной майки, зауженные кожаные штаны, ботильоны цвета кэмел от Isabel Marant и дополнила лук яркой сумочкой от Cеline. Использование минимума косметики лишь подчеркнуло природные данные девушки.

"Моменты города", - подписала один из кадров уличного фотосета юная красавица. "Гуляю везде", - рассказала она под другим снимком.

В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку

В вышиванке и кожаных штанах: стильная внучка Ротару устроила фотопрогулку по Нью-Йорку

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики девушки восхитились ее красотой и естественностью. Они искупали Соню в заслуженных комплиментах.

  • Супер
  • Наша королева
  • Бесподобная
  • Украшение мира! София
  • Красивая
  • Класс
  • Хороша
  • Восхитительная прелесть
  • Красавица
  • Порода. Очень красивая девушка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Соня Евдокименко сверкнула длинными ножками на Манхэттене. Она позировала на фоне стильного интерьера своей квартиры на знаменитой улице Нью-Йорка.

Также внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко уже показывала снимки, сделанные на улицах Нью-Йорка. Девушка позирует в мини-платье лимонного оттенка.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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