Все в вышиванках: Елена Кравец умилила редким фото с мужем и двойняшками

Елена Кравец нечасто "собирает" на страничке в Instagram всю семью. Она довольно редко делится фото с детьми и мужем, поэтому поклонники "первой леди" "95 вартала" с особым трепетном отнсятся к семейным кадрам на странице шоувумен. Так, во время карантина она призналась, что вместе с родными и близкими вдруг махнула в Одессу и умилила счастливыми кадрами из Южной Пальмиры. Теперь же Елена порадовала подписчиков семейным фото в вышиванках.

В кадре – сама шоувумен в белоснежной вышиванке с ажурными рукавами, ее муж Сергей в классической мужской вышиванке с зелено-синим орнаментом и детки – Катя и Ваня. Малыши также позируют в национальных костюмах: девочка - в воздушном вышитом платье, а мальчик – вышиванке и шароварах. К слову, на заднем фоне можно увидеть множество фото в рамках из семейного архива главной "квартальщицы".

"Щороку в третій четвер травня ми з нашими "зайчатами- кравчатами" фотографуємось у вишиваночках. Швиденько, з самого ранку, перед виходом з дому", - написала Елена.

Фото: Елена Кравец с мужем и детьми (instagram.com/lennykravets)

Пользователи сети не удержались от комментариев и засыпали счастливую семью, чтящую родные традиции, искренними комплиментами.

Такие двойняшки хорошие

Супер

Пречудові

Вишукані

Какие классные

О, ну тут вообще красавцы, а малыши просто истинные украинцы

Какие прекрасные дети

Красивые, счастья вам

Дуже файнi

Чудова родина

Гарнюни, як сонечко!

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец очаровала милым фото младшей доченьки Кати.