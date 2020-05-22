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Всі у вишиванках: Олена Кравець замилувала рідкісним фото з чоловіком і двійнятами

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"Перша леді" "95 Кварталу" зачарувала сімейним портретом

Олена Кравець нечасто "збирає" на сторінці в Instagram всю сім'ю. Вона досить рідко ділиться фото з дітьми і чоловіком, тому шанувальники "першої леді" "95 вартала" з особливим трепетному ставляться до сімейних кадрів на сторінці шоувумен. Так, під час карантину вона зізналася, що разом з рідними і близькими раптом махнула до Одеси і замилувала щасливими кадрами з Південної Пальміри. Тепер же Олена порадувала підписників сімейним фото у вишиванках.

В кадрі – сама шоувумен у білосніжній вишиванці з ажурними рукавами, її чоловік Сергій класичній чоловічій вишиванці з зелено-синім орнаментом і дітки – Катя і Ваня. Малюки також позують в національних костюмах: дівчинка - в повітряній вишитій сукні, а хлопчик – вишиванці і шароварах. До речі, на задньому планіможна побачити безліч фото в рамках з сімейного архіву головної "квартальщицы".

"Щороку в третій четвер травня ми з нашими "зайчатами - кравчатами" фотографуємось у вишиваночках. Швиденько, з самого ранку, перед виходом з дому", - написала Олена.

Фото: Олена Кравець з чоловіком і дітьми (instagram.com/lennykravets)

Користувачі мережі не утрималися від коментарів і засипали щасливу сім'ю, яка шанує рідні традиції, щирими компліментами.

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  • Такі двійнята хороші
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  • Які класні
  • О, ну тут взагалі красені, а малюки просто справжні українці
  • Які прекрасні діти
  • Красиві, щастя вам
  • Дуже файні
  • Чудова родина
  • Гарнюні, як сонечко!

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець зачарувала милим фото молодшої доньки Каті.

Автор: Аня Бойчук