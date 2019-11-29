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Так вырос!Санта Димопулос восхитила фото подросшего сына-красавца

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 22:32
Так вырос!Санта Димопулос восхитила фото подросшего сына-красавца
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Аристка трогательно обратилась к сыну

Санта Димопулос – счастливая мама двух деток: 11-летнего сына Даниэля и малышки Ссофии от мужа , которая появилась на свет в сентябре в одной из клиник Монако. Экс- "ВИА Гра" признается, что не против стать многодетной мамой и даже не исключает возможность усыновить ребенка. А пока она наслаждаеться материнством и делиться своими впечатлениями с подписчиками в Instagram. Если лицо доченьки артистка пока не показвает широкой публике, то сыном гордиться и публикует его снимки на твоей странице.

Так, на свежем фото повзрослевший и возмужавший Даниэль в джинсовом комбинезоне и теплом вязаном свитере винного оттенка смотрит прямо в объектив фотографа. Мальчик подпер голову рукой и слегка растянул губы в улыбке.

"Мой сын. Моя гордость, моя любовь, моя душа. В тебе столько доброты, мудрости и юмора! Спасибо Богу за тебя!" - оставила она трогательное послание для мальчика.

Так вырос!Санта Димопулос восхитила фото подросшего сына-красавца

Фото: Сын Санты Димопулос Даниэль (instagram.com/santadimopulos)

В комментариях под фото фолловеры Санты не смогли определиться, на кого больше похож мальчик – на маму или папу (шоумена Андрея Джеджулу), но сошлись во мнении, что он растет настоящим красавчиком.

  • Красавчик! Такой взрослый
  • Ох і дівчат в черзі бачу
  • Красивый Мальчик
  • Взгляд как мамы
  • Какой красивый мальчик! Как похож на маму!
  • Мамин сын
  • Очень красивый мальчик, похож на папу. У него мама и папа – публичные, яркие
  • Ах, какой красивый ребенок!
  • Очень красивый мальчик! Умница-разумница. Интеллект в глазах! Можно считать прям будущее!
  • Папина копия! Дай Бог ему счастливой судьбы
  • Обаятельный маленький мужчина

Скриншот комментариев

Ранее Санта Димопулос растрогала сеть нежным фото сына с маленькой сестричкой.

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