"Выражение лица – бесценно": Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото

Потап и Настя Каменских продолжают в буквальном смысле засыпать своих поклонников яркими фото-моментами с прошедшей свадьбы (напомним, торжество прошло 23 мая). Интересно, что в последнее время более активно радует подписчиков именно счастливый Потап. Так, на своей instagram-страничке украинский музыкант показала очередной трогательный момент одного из самых важных моментов в своей жизни.

На фото видим, как Потап несет на руках свою возлюбленную. Именно так он унес ее от алтаря, где звездная пара поклялась друг другу в вечной любви и официально стали мужем и женой. После обещаний и обмена кольцами Потап подхватил Настю на руки и унес ее под аплодисментами десятка гостей. Сама же Каменских также выглядит невероятно счастливо.

"Ношу ее на руках", - трогательно подписал снимок Потап.

Потап и Настя Каменских во время свадьбы (фото: instagram.com/realpotap)

Кстати, ранее в сети появилась короткая видеозапись этого момента – когда Потап носил Настю на руках.

Подписчики Потапа и поклонники пары также поспешили оставить комментарии под новым снимком. При этом некоторые решили и подшутить немного с выражения лица Потапа:

"Тот момент, когда поднял ее на руки, но понял по лицу, что это было зря))"

"Носи конечно, она что, зря по утрам бегала, вес сбрасывала… Шучу) Так и должно быть, мужчины многие уже призабыли про это"

"Такое выражение лица, как будто она там 100 весит"

"Леш, ты такой тут счастливый!"

"Самая красивая жена"

"Такие счастливые"

"Такую девушку только на руках носить нужно"

"Я некогда не забуду это событие"

"А туфли, то какие!"

"Всегда знала, что вы поженитесь"

"Что-то напрягся однако Потап"

"Молодец, так и нужно. Береги ее, она самая лучшая и искренняя девушка на свете"

"Счастливые! Классная свадьба!"

А вот Настя пока что новых фото со свадьбы не публикует. Каменских только показала парочку снимков со съемок клипа Потапа "Константа". Отметим, что клип "Константа" – это признание Потапа в любви к Насте.

Отметим, что до этого Настя Каменских в белье похвасталась семейным рекордом. Клип "Константа" собрал больше 4 млн просмотров!

Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также предлагаем посмотреть на еще несколько моментов со свадьбы Потапа и Насти:

Свадьба Потапа и Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте.

Также Потап и Настя Каменских позабавили фото с медведем.