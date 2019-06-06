"Выражение лица – бесценно": Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото

Поклонники Потапа поспешили немного подшутить
Потап и Настя Каменских продолжают в буквальном смысле засыпать своих поклонников яркими фото-моментами с прошедшей свадьбы (напомним, торжество прошло 23 мая). Интересно, что в последнее время более активно радует подписчиков именно счастливый Потап. Так, на своей instagram-страничке украинский музыкант показала очередной трогательный момент одного из самых важных моментов в своей жизни.
На фото видим, как Потап несет на руках свою возлюбленную. Именно так он унес ее от алтаря, где звездная пара поклялась друг другу в вечной любви и официально стали мужем и женой. После обещаний и обмена кольцами Потап подхватил Настю на руки и унес ее под аплодисментами десятка гостей. Сама же Каменских также выглядит невероятно счастливо.
"Ношу ее на руках", - трогательно подписал снимок Потап.
Потап и Настя Каменских во время свадьбы (фото: instagram.com/realpotap)
Кстати, ранее в сети появилась короткая видеозапись этого момента – когда Потап носил Настю на руках.
Подписчики Потапа и поклонники пары также поспешили оставить комментарии под новым снимком. При этом некоторые решили и подшутить немного с выражения лица Потапа:
А вот Настя пока что новых фото со свадьбы не публикует. Каменских только показала парочку снимков со съемок клипа Потапа "Константа". Отметим, что клип "Константа" – это признание Потапа в любви к Насте.
Отметим, что до этого Настя Каменских в белье похвасталась семейным рекордом. Клип "Константа" собрал больше 4 млн просмотров!
Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Также предлагаем посмотреть на еще несколько моментов со свадьбы Потапа и Насти:
Свадьба Потапа и Насти Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями. Пара тогда расслаблялась на яхте.