"Вираз обличчя – безцінний": Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото

Потап і Настя Каменських продовжують в буквальному сенсі засипати своїх шанувальників яскравими фото-моментами з минулого весілля (нагадаємо, свято пройшло 23 травня). Цікаво, що останнім часом більш активно радує передплатників саме щасливий Потап. Так, на своїй instagram-сторінці український музикант показала черговий зворушливий момент одного з найважливіших моментів у своєму житті.

На фото бачимо, як Потап несе на руках свою кохану. Саме так він забрав її від вівтаря, де зоряна пара присягнулася один одному у вічній любові і офіційно стали чоловіком і дружиною. Після обіцянок та обміну обручками Потап підхопив Настю на руки і поніс її під оплесками десятка гостей. Сама ж Каменських також виглядає неймовірно щасливо.

"Ношу її на руках", - зворушливо підписав знімок Потап.

Потап і Настя Каменських під час весілля (фото: instagram.com/realpotap)

До речі, раніше в мережі з'явився короткий відеозапис цього моменту – коли Потап носив Настю на руках.

Підписники Потапа і шанувальники пари також поспішили залишити коментарі під новим знімком. При цьому деякі вирішили трохи пожартувати з виразу обличчя Потапа:

"Той момент, коли підняв її на руки, але зрозумів по обличчю, що це було даремно))"

"Носи звичайно, вона що, дарма вранці бігала, вагу скидала... Жартую) Так і має бути, чоловіки вже забули про це"

"Такий вираз обличчя, ніби вона там 100 важить"

"Леш, ти тут такий щасливий!"

"найкрасивіша жінка"

"Такі щасливі"

"Таку дівчину тільки на руках носити треба"

"Я ніколи не забуду цю подію"

"А туфлі то які!"

"Завжди знала, що ви одружитеся"

"Щось напружився однак Потап"

"Молодець, так і треба. Бережи її, вона найкраща і щира дівчина на світі"

"Щасливі! Класна весілля!"

А ось Настя поки що нових фото з весілля не публікує. Каменських тільки показала парочку кадрів зі зйомок кліпу Потапа "Константа". Зазначимо, що кліп "Константа" – це визнання Потапа в любові до Насті.

Зазначимо, що до цього Настя Каменських в білизні похвалилася сімейним рекордом. Кліп "Константа" зібрав більше 4 млн переглядів!

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також пропонуємо подивитися ще на кілька моментів з весілля Потапа і Насті:

Весілля Потапа і Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами. Пара тоді розслаблялася на яхті.

Також Потап і Настя Каменських потішили фото з ведмедем.