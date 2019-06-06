ru
ua

"Вираз обличчя – безцінний": Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото


Шанувальники Потапа поспішили трохи пожартувати

Потап і Настя Каменських продовжують в буквальному сенсі засипати своїх шанувальників яскравими фото-моментами з минулого весілля (нагадаємо, свято пройшло 23 травня). Цікаво, що останнім часом більш активно радує передплатників саме щасливий Потап. Так, на своїй instagram-сторінці український музикант показала черговий зворушливий момент одного з найважливіших моментів у своєму житті.

На фото бачимо, як Потап несе на руках свою кохану. Саме так він забрав її від вівтаря, де зоряна пара присягнулася один одному у вічній любові і офіційно стали чоловіком і дружиною. Після обіцянок та обміну обручками Потап підхопив Настю на руки і поніс її під оплесками десятка гостей. Сама ж Каменських також виглядає неймовірно щасливо.

"Ношу її на руках", - зворушливо підписав знімок Потап.

Потап і Настя Каменських під час весілля (фото: instagram.com/realpotap)

До речі, раніше в мережі з'явився короткий відеозапис цього моменту – коли Потап носив Настю на руках.

Підписники Потапа і шанувальники пари також поспішили залишити коментарі під новим знімком. При цьому деякі вирішили трохи пожартувати з виразу обличчя Потапа:

  • "Той момент, коли підняв її на руки, але зрозумів по обличчю, що це було даремно))"
  • "Носи звичайно, вона що, дарма вранці бігала, вагу скидала... Жартую) Так і має бути, чоловіки вже забули про це"
  • "Такий вираз обличчя, ніби вона там 100 важить"
  • "Леш, ти тут такий щасливий!"
  • "найкрасивіша жінка"
  • "Такі щасливі"
  • "Таку дівчину тільки на руках носити треба"
  • "Я ніколи не забуду цю подію"
  • "А туфлі то які!"
  • "Завжди знала, що ви одружитеся"
  • "Щось напружився однак Потап"
  • "Молодець, так і треба. Бережи її, вона найкраща і щира дівчина на світі"
  • "Щасливі! Класна весілля!"

А ось Настя поки що нових фото з весілля не публікує. Каменських тільки показала парочку кадрів зі зйомок кліпу Потапа "Константа". Зазначимо, що кліп "Константа" – це визнання Потапа в любові до Насті.

Зазначимо, що до цього Настя Каменських в білизні похвалилася сімейним рекордом. Кліп "Константа" зібрав більше 4 млн переглядів!

Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також пропонуємо подивитися ще на кілька моментів з весілля Потапа і Насті:

Весілля Потапа і Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами. Пара тоді розслаблялася на яхті.

Також Потап і Настя Каменських потішили фото з ведмедем.

У кюлотах і кедах: Олена Зеленська підкорила Брюссель стильним вбранням "Хоч відпочили?" Потап і Настя Каменських покинули Туреччину з поважної причини
Читати всі новини