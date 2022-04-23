Вынесли абсолютно все: российские оккупанты ограбили солистку KAZKA Александру Зарицкую

Война застала Александру Зарицкую в собственном доме под Гостомелем в Киевской области. Вместе с ней там находился ее любимый, родные, друзья, блогеры и три собаки.

"Уже на второй день начались очень громкие взрывы. У меня в доме проживало несколько моих друзей, блогеров. Ночью было особенно очень слышно взрывы, было очень тяжело уснуть. Так сильно гремело на 4-5 день, что мы среди ночи, даже когда закрывали глаза, немного засыпали, вставали и все вместе бежали в коридор", - рассказала артистка.

А на пятый день ей позвонил отец, который был в Макарове. Он сообщил, что в поселок уже заезжают российские оккупанты.

"На пятый день утром мне позвонил мой папа, он был в Макарове, и сказал, что в Макаров заезжают российские оккупанты. Папа сказал, что нам надо ехать. Нами овладела паника. Мы через минут 15 собрали вещи, трех моих собак и уехали", - добавила Зарицкая.

Они выехали в западную Украину, долго добирались и остановились в Берегово Закарпатской области. Там Зарицкая сразу же пошла в волонтерский центр и начала помогать плести сетки. Там она провела неделю.

Позже ей позвонил продюсер Юрий Никитин, который во время полномасштабного вторжения оказался в отпуске на Кипре. Он сказал, что Александре следует начать благотворительный тур в США. Тур по городам планировался задолго до войны и у Зарицкой уже была рабочая виза. Поэтому она поехала.

Зарицкая призналась, что решение ей далось непросто, она очень не хотела уезжать из Украины, оставлять близких. Но артистка понимала, что собрать деньги для украинцев за границей она сможет быстрее.

Во время тура она узнала, что оккупанты не обошли стороной ее дом под Гостомелем. Они там все разнесли и ограбили.

"Разбили машину, вынесли абсолютно все. Технику, вещи, которые были более или менее ценны, даже микрофоны хотели вынести, но потеряли по дороге", - рассказала Зарицкая.