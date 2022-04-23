Винесли абсолютно все: російські окупанти пограбували солістку KAZKA Олександру Зарицьку

Війна застала Олександру Зарицьку у власному будинку під Гостомелем у Київській області. Разом з нею там знаходився її коханий, рідні, друзі, блогери та три собаки.

"Вже на другий день почалися дуже гучні вибухи. У мене в будинку проживало кілька моїх друзів, блогерів. Вночі було особливо дуже чутно вибухи, було дуже важко заснути. Так сильно гриміло на 4-5 день, що ми серед ночі, навіть коли закривали очі, трохи засипали, вставали й всі разом бігли в коридор", - розповіла артистка.

А на п'ятий день їй зателефонував батько, який був у Макарові. Він повідомив, що в селище вже заїжджають російські окупанти.

"На п'ятий день вранці мені подзвонив мій тато, він був у Макарові, І сказав, що в Макаров заїжджають російські окупанти. Тато сказав, що нам треба їхати. Нами опанувала паніка. Ми через хвилин 15 зібрали речі, трьох моїх собак і поїхали", - додала Зарицька.

Вони виїхали в Західну Україну, довго добиралися і зупинилися в Берегові Закарпатської області. Там Зарицька відразу ж пішла у волонтерський центр і почала допомагати плести сітки. Там вона провела тиждень.

Пізніше їй подзвонив продюсер Юрій Нікітін, який під час повномасштабного вторгнення опинився у відпустці на Кіпрі. Він сказав, що Олександрі слід почати благодійний тур в США. Тур містами планувався задовго до війни й у Зарицької вже була робоча віза. Тому вона поїхала.

Зарицька зізналася, що рішення їй далося непросто, вона дуже не хотіла їхати з України, залишати близьких. Але артистка розуміла, що зібрати гроші для українців за кордоном вона зможе швидше.

Під час туру вона дізналася, що окупанти не обійшли стороною її будинок під Гостомелем. Вони там все рознесли та пограбували.

"Розбили машину, винесли абсолютно все. Техніку, речі, які були більш-менш цінні, навіть мікрофони хотіли винести, але втратили по дорозі", - розповіла Зарицька.