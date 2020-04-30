Вынесен мозг: Наталья Могилевская удивила признанием о Дантесе

Наталья Могилевская не любит говорить о конфликтах и "выносить сор из избы", но в ее продюсерской карьере было немало случаев, о которых певица открыто решила рассказать только сейчас. Она признается, что гораздо комфортнее чувствует себя в роли учителя и наставника, чем продюсера и руководителя. Впрочем, переосознание предназначения и переворот жизненных ценностей у певицы произошел после посещения Индии – она бросила курить, стала вегетарианкой и начала заниматься тем, что приносить ей удовольствие. Об этом звезда рассказала в новом YouTube-проекте Потапа и экс-участника дуэта "Время и Стекло" и вокалиста группы MOZGI, Алексея Завгороднего-"Позитива" "2POpodcast”. Наталья призналась, что стало причиной распада ее двух подопечных – популярных коллективов "ДиО фильмы" и REAL O, а также рассказала об особенностях Владимира Дантеса, с которым ей довелось сотрудничать.

Наталья была продюсером группы "ДиО фильмы", состоявшей из двух участников "Фабрики звезд" - Вадима Олейника и Владимира Дантеса. Коллектив прекратил свое существование в 2015 году и каждый из исполнителей отправился в сольное плавание. По прошествии времени Могилевская решила рассекретить одну из главных причин распада дуэту. Он озвучила особенность Владимира, которая, по ее мнению, мешает его успешной реализации.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"У Дантеса есть одна проблема. Это недоверие к людям. Если бы он был чуть-чуть расслабленнее и с большим доверием относился к Богу, пространству и людям, которые его окружают, он был бы не таким колючим, и было бы чуть больше успеха. Он защищается там, где ненужно защищаться и городит лишние огороды. И у меня был вынесен мозг, у нас было столько необходимости договориться с ним, чтобы он расслабился и не воевал, что мне хотелось сказать: "Все! Я не хочу!" Это одна из причин, почему я не продлила контракт с группой "ДиО фильмы", - заявила она.

Еще одни подопечные продюсерского центра певицы, герлз-бенд REAL O (участницей которого, к слову, когда-то была и Регина Тодоренко, причем попрощались артистка и ее продюсер не слишком тепло и только через время возобновили теплые отношения). С коллективом у Натальи также возникло немало проблем.

"Еще была группа REAL O. Они бесконечно конфликтовали, все время искали, где их обманывают на деньги, где хотят использовать в своих целях, что им додают и не додают, какие продюсеры другие действуют лучше. В итоге, все эти артисты получили нормальный стартап. Я потратила кучу денег, молодости, времени и внимания, которое могла потратить на себя. Зачем все это – не знаю. Наверное, потому что я никогда не была продюсером и решила, что больше никогда и никого продюсировать не буду", - призналась Наталья.

Видео: YouTube/ 2POpodcast

Напомним, что ранее Наталья Могилевская показала пикантное и чувственное раритетное фото для известного глянцевого издания.