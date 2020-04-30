Винесено мозок: Наталя Могилевська здивувала зізнанням про Дантесе

Наталя Могилевська не любить говорити про конфлікти і "виносити сміття з хати", але в її продюсерській кар'єрі було чимало випадків, про які співачка відкрито вирішила розповісти тільки зараз. Вона зізнається, що набагато комфортніше почувається в ролі вчителя і наставника, ніж продюсера і керівника. Втім, переусвідомлення призначення і переворот життєвих цінностей у співачки стався після відвідування Індії – вона кинула палити, стала вегетаріанкою і почала займатися тим, що приносити їй задоволення. Про це зірка розповіла у новому YouTube-проекті Потапа і екс-учасника дуету "Время и Стекло" і вокаліста гурту MOZGI, Олексія Завгороднього-"Позитива" "2POpodcast". Наталя зізналася, що стало причиною її розпаду двох підопічних – популярних колективів "ДіО фільми" і REAL O , а також розповіла про особливості Володимира Дантеса, з яким їй довелося співпрацювати.

Наталя була продюсером гурту "ДіО фільми", що складалася з двох учасників "Фабрики зірок" - Вадима Олійника та Володимира Дантеса. Колектив припинив своє існування в 2015 році і кожен з виконавців вирушив у сольне плавання. По закінченні часу Могилевська вирішила розсекретити одну з головних причин розпаду дуету. Він озвучила особливість Володимира, яка, на її думку, заважає його успішній реалізації.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"У Дантеса є одна проблема. Це недовіра до людей. Якби він був трохи розслабленішим і з більшою довірою ставився до Бога, простору і людей, які його оточують, він був би не таким колючим, і було б трохи більше успіху. Він захищається там, де непотрібно захищатися і городить зайві городи. І у мене був винесений мозок, у нас було стільки необхідність домовитися з ним, щоб він розслабився і не воював, що мені хотілося сказати: "Все! Я не хочу!" Це одна з причин, чому я не продовжила контракт з гуртом "ДіО фільми", - заявила вона.

Ще одні підопічні продюсерського центру співачки, гьорлз-бенд REAL O (учасницею якого, до речі, колись була і Регіна Тодоренко, причому попрощалися артистка та її продюсер не надто тепло і тільки через час відновили теплі стосунки). З колективом у Наталі також виникло чимало проблем.

"Ще був гурт REAL O. Вони нескінченно конфліктували, весь час шукали, де їх обманюють на гроші, де хочуть використати у своїх цілях, що додають їм і не додають, які продюсери інші діють краще. У підсумку, всі ці артисти отримали нормальний стартап. Я витратила купу грошей, молодості, часу і уваги, яку могла витратити на себе. Навіщо все це – не знаю. Напевно, тому що я ніколи не була продюсером і вирішила, що більше ніколи і нікого продюсувати не буду", - зізналася Наталія.

Відео: YouTube/ 2POpodcast

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська показала пікантне і чуттєве раритетне фото для відомого глянцевого видання.