"Вылитая Кендалл": Ким Кардашьян сравнила бабушку со своей сестрой

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Бабушка Ким Кардашьян личность не публичная, в отличие от остальных членов семьи

На своей страничке и Instagram Ким Кардашьян, известная американская звезда реалити-шоу, бизнес-вумен и мама троих детей, опубликовала ностальгический снимок своей молоденькой бабушки в свадебном платье.

Фото: Бабушка Ким Кардашьян - Мэри Джо (instagram.com/kimkardashian)

"Я только что нашла эту фотографию моей красивой бабушки MJ на ее первой свадьбе. Это продлилось всего 2,5 месяца, и ее семья потратила все, что у них было на эту свадьбу", - подписала фото Ким.

Действительно, всего одно поколение назад звездное семейство не было богато, и расходы на свадьбу существенно могли пошатнуть семейный бюджет.

Кроме того, пока клан Кардашьян-Дженнер не окружали камеры и софиты, и не было потребности на показ выставлять наигранные чувства и отфотошопленные тела, главными ценностями они считали любовь и искренность.

"Ей было так плохо, но она следовала за своим сердцем. Это звучит знакомо, ха-ха. Она всегда учила меня следовать своему сердцу и делать то, что я хочу, несмотря ни на что! Я люблю тебя, MJ", - призналась Ким Кардашьян.

"Кендалл вылитая MJ !!!", - добавила она и тем самым вызвала очередные споры между подписчиками.

Фото: Кедалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

Похожа или нет Кендалл на Мэри Джо, которая не слишком любит повышенное внимание к своей персоне? Мнения подписчиков разделились.

Скриншот: Комментарии к посту Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Крис выглядит как ее мама, но мне жаль, но я не вижу Кендалл"

"MJ так красива! Красивое, сострадательное сердце"

"Она прекрасна"

"Выглядит как Кендалл"

"Да, она так похожа на Кендалл…"

"Она выглядит так же, как все вы до того, как сделали пластику", - написала подписчики.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян пожаловалась на то, что выглядит очень бледной, опубликовав фото в купальнике без загара.

Кроме того, ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян очаровала поклонников совместной фотосессией со старшей дочерью Норт. В нежных платьях они поразили своим сходством.

Читайте также о том, что Ким Кардашьян усиленно занялась спортом и очень часто публикует в своих stories Instagram видеоотчеты с тренировок. На видео ее личный тренер показала какие упражнения делает звезда реалити-шоу, чтобы добиться идеального результата.

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