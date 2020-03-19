Бываю очень ленивой: Катя Осадчая раскрыла секреты стройности и сделала неожиданные признания

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая провела свой первый прямой эфир с поклонниками в Instagram

Катя Осадчая не часто общается с поклонниками, ведь свободного времени у ведущей не так уж много: она занята на съемках и работе, а досуг проводит с семьей. Но с наступлением карантина все изменилось - ведущая решилась провести свой первый прямой эфир в Instagram и ответить на вопросы подписчиков о семье, отношениях, бьюти-ритуалах, привычках и прочем.

Не секрет, что Юрий и Катя много путешествуют и обожают "сбежать" на пару дней в другой город или страну. "Париж как второй родной город. Люблю Одессу, скучаю по ней часто, люблю Львов. Обожаю путешествовать, рассматриваю фото и скучаю. В марте мы собирались на пару дней в Будапешт, но поездку отменили", - посетовала звезда.

"Меня вдохновляют путешествия, отдых дома, архитектура городов, каждое время года – стараюсь находить радость и вдохновение во всем", - мотивирует Катя.

Поклонники также попытались выпытать у теледивы секрет ее стройности. "С модельных времен правильно питаюсь. Например, не смешиваю кашу с мясом, ем салаты, но люблю сладкое и хлеб", - призналась Катя, а также отметила,что не поправляется благодаря хорошей генетике.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

А вот всегда хорошо выглядеть Кате помогает здоровый сон (иногда она спит на нескольо часов дольше обычного), походы к косметологу и уходовая косметика.

Со спортом ведущая пока на "вы", но очень хочет это исправить, тем более ее супруг увлекается йогой и готов приобщить жену к занятиям.

"В планах было пойти в бассейн, но карантин эти планы свел на нет. Йогой не занимаюсь. Договорились, что будем заниматься с Юрой – он будет преподавать", - рассказала теледива.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Не обошлось и без вопросов об отношениях звездной пары, ведь свой роман ведущие долго скрывали. Любовь зародился во время второго сезона шоу "Голос. Дети", хоть Катя и Юрий были знакомы на тот момент более десяти лет.

Теперь пара воспитывает совместного сына Ивана. С малышем им помогает няня. "Мы стараемся много времени проводить вместе. Со временем я научилась организовывать свой график – качественно проведенное время дома и на работе. Не без лени мне это давалось… Я местами очень ленивая. Вон там стоит фортепиано, за которое я никак не могу сесть, потому что больше времени уделяю сыну. Мне нужен волшебный пендель, чтобы я могла сесть и серьезно заниматься", - честно рассказала теледива.

Катя и Юрий дружны с некоторыми звездными парами и артистами: Потапом и Настей Каменских, Олегом Винником, правда, встречаются они не слишком часто из-за насыщенных графиков.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая рассказала о самом сложном интервью в своей карьере. "Когда-то на Берлинском кинофестивале была Пенелопа Крус, которая не хотела отвечать на вопросы – ей все не нравилось. И тогда я поняла, что интервью – работа двух людей. Если человек не хочет отвечать – ты не можешь его заставить. Есть способы расположить к себе, приложить усилия, но если человек не хочет отвечать, то это все. В итоге, интервью состоялось, но это было не так легко", - вспоминает ведущая.