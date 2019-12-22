Так выглядит счастье: Ирина Билык растрогала нежным фото с сыночком

49-летняя певица Ирина Билык - мама двоих сыновей. Старший Глеб уже вырос и живет отдельно, а вот четырехлетний Табриз от последнего брака звезды с российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым всегда с мамой. Кстати, недавно артистка прокомментировала свои отношения с бывшим мужем Дмитрием Коляденко, с которым она часто и тесно общается - по ее словам, они просто лучшие друзья и она не дает нынешнему супругу поводов для ревности.

Новым фото в своем Instagram Ирина растрогала поклонников, а также порассуждала о семейных ценностях. Исполнительница выложила нежный черно-белый снимок с сыночком Табризом, на котором с любовью обнимает малыша.

Мама и сын одеты в черную одежду и выглядят очень мило.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь. А что вы вкладываете в понятие "Семейные ценности"? Какие традиции существуют в вашей семье?" - прокомментировала кадр Билык.

Фолловеры поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что так и выглядит настоящее счастье. Также многие написали, что Табриз очень похож на своего папу.

Так выглядит счастье!!! Мамин малыш, хотя похож на папу

Який Гарнюній синуля!

Какой хорошенький!!

Ну ангелочок,а не дитина, такий чистий погляд

Сынок на папу похож

Чарівний малюк

Какой ангельской красоты мальчик

Божественно

Вам так идёт Материнство.На мой взгляд самый лучшее что можно увидеть со стороны.

Ира, невероятно красивое фото

Дуже гарне, дуже чуйне, ніжне, зворушливе фото..., яке без слів передає всю материнську любов!!!

Какие Вы красивые

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык. Он рассказал, что певица - его боевая подруга, и он с удовольствием делает ей дорогие подарки.