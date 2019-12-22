Так виглядає щастя: Ірина Білик зворушила ніжним фото з синочком

49-річна співачка Ірина Білик - мама двох синів. Старший Гліб уже виріс і живе окремо, а от чотирирічний Табриз від останнього шлюбу зірки з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим завжди з мамою. До речі, нещодавно артистка прокоментувала свої стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Коляденко, з яким вона часто і тісно спілкується - за її словами, вони просто кращі друзі і вона не дає нинішньому чоловіку приводів для ревнощів.

Новим фото в своєму Instagram Ірина зворушила шанувальників, а також поміркувала про сімейні цінності. Виконавиця виклала ніжний чорно-білий знімок з синочком Табризом, на якому з любов'ю обіймає малюка.

Мама і син одягнені в чорний одяг і виглядають дуже мило.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

"Сімейні цінності – не просто традиції, що передаються з покоління в покоління. Це все, що сім'я переживає спільно в межах своєї обителі. Немає зв'язку більш міцного, ніж сімейні узи і не існує почуття більш щирого, ніж батьківська любов. А що ви вкладаєте в поняття "Сімейні цінності"? Які традиції існують у вашій родині?" - прокоментувала кадр Білик.

Фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що так і виглядає справжнє щастя. Також багато написали, що Табриз дуже схожий на свого тата.

Так виглядає щастя!!! Мамин малюк, хоча схожий на тата

Який Гарнюній синуля!

Який гарненький!!

Ну ангелочок,а не дитина, такий чистий погляд

Синок на тата схожий

Чарівний малюк

Який ангельської краси хлопчик

Божественно

Вам так йде Материнство.На мій погляд найкраще що можна побачити зі сторони.

Іра, неймовірно красиве фото

Дуже гарне, дуже чуйне, ніжне, зворушливе фото..., яке без слів передає всю материнську любов!!!

Які Ви красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Діма Коляденко зізнався про відновлення відносин з Іриною Білик. Він розповів, що співачка - його бойова подруга, і він із задоволенням робить їй дорогі подарунки.