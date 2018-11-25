Выглядеть как звезда: визажист Beyonce раскрыл секрет устойчивого макияжа

Фото: (instagram.com/sirjohnofficial)

Секретом долговечного макияжа является правильное увлажнение кожи

Звездный визажист, который отвечает за внешний вид американской певицы Бейонсе Сэр Джон поделился секретами красоты поп-артистки. Он рассказал, что помогает подготовить кожу ее лица к макияжу и как он наносит румяна. Об этом рассказывается в материале American Salon.

Сэр Джон рассказал о небольшом секрете, которым он пользуется для обеспечения максимальной устойчивости макияжа. По его мнению, основным условием хорошего макияжа является качественное увлажнение кожи. Визажист наносит крем на кожу лица перед тональной основой и после.

Фото: (instagram.com/sirjohnofficial)

По поводу румян он также высказал свою точку зрения, что их нужно совсем немного. Акцент на щеках не следует делать слишком темными румянами. Их оттенок должен отличаться на тон, чтобы при растушевке не было видно четкого перехода. Для натурального вида лица Сэр Джон рекомендует выбирать румяна кремовых оттенков, а закреплять макияж порошковыми идентичного цвета.

Визажист напомнил также, что секретом визуальной "пластики" лица служит хайлайтер. Он рассказал, что его важно наносить над верхней губой и на скулах. Такой лайфхак поможет освежить макияж.

Следует напомнить, что карьера Сэра Джона началась после встречи с известным визажистом Пэтом МакГратом, который взял восходящий талант под свое крыло в качестве помощника. Через несколько дней после начала карьеры Джон уже летел в Милан на Неделю моды, где сотрудничал с великими Марио Тестино, Стивеном Мейзелем и Наоми Кэмпбелл.

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Видео: (video.rbc.ua)