Выбирают имя: ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка

Певица ALYOSHA и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя скоро станут многодетными родителями - в конце апреля пара объявила о третьей беременности артистки. Супруги уже воспитывают двоих сыновей Романа и Марка. Пара довольно долго скрывала "интересное положение" Алены, а также пол будущего малыша. Однако в интервью Кате Осадчей в "Светской жизни" они признались, что ждут девочку. К слову, Тарас Тополя ранее говорил, что хотел бы еще одного мальчика, а лучше двойню.

Влюбленные объявили новость весьма креативным способом – они лопнули огромный оранжевый шарик, который был наполнен розовым конфетти.

Также Alyosha и Тарас поделились, выбрали ли они имя будущей девочке. По словам артистов, споры еще идут.

"Роман – р, м, а, у нас повторяются буквы. И в Марко так же. Я бы хотела, чтобы в имени девочки тоже были эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом говорила, что Алла, но Тарасу Алла не нравится", – призналась певица.

А ее супруг даже пошутил, что они выбирают "между Ковидия и Карантиния".

Беременная артистка отметила, что сейчас не может даже пройти обследование в клинике из-за карантина.

"Я даже пойти в поликлинику не могу. Беременных не принимают вообще. Мне только звонят и спрашивают все ли хорошо", - поделилась Alyosha.

Фото: ALYOSHA с мужем (instagram.com/alyoshasinger)

Кроме того, звезда вспомнила свои предыдущие роды. Так, старшего сына Романа певица рожала в США, а Марка – в Киеве. Артистка призналась, что рождение первенца было очень сложным.

"Роды были очень тяжелыми, а вот с Марком мы справились за три часа – полтора часа схватки и полторы – сами роды. Просто попросила Тараса привезти что-то. Он зашел в родовой, а у меня уже начались роды. Я так схватила его, что и не заметила, что он остался до конца", - рассказала Алена.

Фото: ALYOSHA с мужем (instagram.com/alyoshasinger)

Со своей стороны, муж певицы Тарас Тополя отметил, что ему не принципиально присутствовать во время рождения малыша - главное, чтобы любимой было комфортно.

"Могу копать, а могу не копать, могу сидеть, а могу стоять. Как лучше ей, если она захочет, чтобы я был рядом – я буду. Для меня нет чего-то такого, что а-а, там что-то происходит! Происходит органический, нормальный, творческий процесс", -

признался артист.

Ранее ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.