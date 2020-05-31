Вибирають ім'я: ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини

Співачка ALYOSHA та її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя скоро стануть багатодітними батьками - в кінці квітня пара оголосила про третю вагітність артистки. Подружжя вже виховує двох синів Романа та Марка. Пара досить довго приховувала "цікаве положення" Альони, а також стать майбутнього малюка. Однак в інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті" вони зізналися, що чекають на дівчинку. До речі, Тарас Тополя раніше говорив, що хотів би ще одного хлопчика, а краще двійню.

Закохані оголосили новину досить креативним способом – вони лопнули величезну помаранчеву кульку, яка була наповнена рожевим конфетті.

Також Alyosha і Тарас поділилися, чи вибрали вони ім'я майбутньої дівчинки. За словами артистів, ще йдуть суперечки.

"Роман – р, м, а, у нас повторюються літери. І Марко так само. Я б хотіла, щоб в імені дівчинки теж були ці літери. Спочатку я хотіла назвати Марією, а потім говорила, що Алла, але Тарасу Алла не подобається", – зізналася співачка.

А її чоловік навіть пожартував, що вони обирають "між Ковідія та Карантинія".

Вагітна артистка відзначила, що зараз не може навіть пройти обстеження в клініці через карантин.

"Я навіть піти в поліклініку не можу. Вагітних не приймають взагалі. Мені дзвонять і питають чи все добре", - поділилася Alyosha.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

Крім того, зірка згадала свої попередні пологи. Так, старшого сина Романа співачка народжувала в США, а Марка – в Києві. Артистка зізналася, що народження первістка було дуже складним.

"Пологи були дуже важкими, а от з Марком ми впоралися за три години – півтора години перейми і півтори – самі пологи. Просто попросила Тараса привезти щось. Він зайшов в родовий, а у мене вже почалися пологи. Я так схопила його, що й не помітила, що він залишився до кінця", - розповіла Олена.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

Зі свого боку, чоловік співачки Тарас Тополя зазначив, що йому не принципово бути присутнім під час народження маляти - головне, щоб коханій було комфортно.

"Можу копати, а можу не копати, можу сидіти, а можу стояти. Як краще їй, якщо вона захоче, щоб я був поруч – я буду. Для мене немає чогось такого, що а-а, там щось відбувається! Відбувається органічний, нормальний, творчий процес", -

зізнався артист.

Раніше ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.