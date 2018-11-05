На проекте Танцы со звездами еще одна участница получила травму

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон Видео: YouTube / Танці з зірками

Во время одинадцатого прямого эфира на телеканале 1+1 проекта Танцы со звездами 2018, темой которого стал "Карнавал. Танцы народов мира", произошел неприятный инцидент - Юлия Сахневич, которая танцевала фьюжн в паре с актером Павлом Вишняковым, травмировала спину. Тем не менее, девушка занончила номер не смотря на боль.

После исполнения танцевального номера под песню Earned It от The Weeknd по мотивам венецианского карнавала, дрожащая Юлия и Павел подошли к судьям, чтобы услышать их мнение и комментарии.

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон (Скрин: YouTube / Танці з зірками)

Кстати, компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составил любимый комик страны и участник прошлого сезона Танцев со звездами Юрий Ткач. Артист встречал участников на балконе, а также первым узнавал их впечатления и эмоции от оценок, которые им ставили судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Горубнов сказал, что команда врачей проекта Танцы со звездами 2018 уже занимается Юлией Сахневич и пытается выяснить, насколько серьезную травму она получила.

Павел Вишняков и Юля Сахневич - Фьюжн - Танцы со звездами. 5 сезон (Скрин: YouTube / Танці з зірками)

Добавим, что в 11-м выпуске проекта Денис Беринчик с Екатериной Белявский показали зрителям румбу в японском стиле. Комик Игорь Ласточкин примерил на себя образ индийского полицейского, который защищал продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Иракли Макацария и Яна Заяц погрузили зрителей в страстное фламенко в Испании. Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевали феерическую самбу в Бразилии, а Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрировали фолк в украинском стиле.

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования проект покинули Денис Беринчик и Катя Белявская.

Ранее сообщалось, что популярная украинская телеведущая, участница шоу Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк весьма эмоционально отреагировала на критику своих выступлений в сети.

Напомним, что ранее мы публиковали 10 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

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Видео: РБК-Украина