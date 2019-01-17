"Вы – моя вечность": фанаты Тины Кароль устроили яркий "тату-флешмоб" (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Зачастую поклонники наносят не тело строчки из песен Тины Кароль

Тату в поддержку любимого исполнителя? Почему бы и нет! Некоторые фанаты Тины Кароль настолько активно поддерживают творчество своей любимицы, что даже готовы делать тематические тату! Так, на своей instagram-страничке Тина Кароль, которая ранее показала архивное школьное фото, запустила оригинальную рубрику — под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo певица предлагает поклонникам делиться фотографиями тематических татуировок на теле, посвященных творчеству украинской исполнительницы.

"Рубрика "Рисунки, которыми вы украшаете свое тело". Благодарю за преданность! Вы — моя вечность", — подписала пост Кароль, опубликовав при этом яркое фото своего поклонникам, на обеих руках которого мы видим тату с портретами певицы.

Тату в поддержку Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что одно из изображений (на левой руке) посвящено дерзкой фотосессии Кароль в стиле "Формулы-1". Еще в мае 2018 года певица представила стильный образ в юбке от Esteban Cortaza и красной футболке Off-White.

Тина Кароль в дерзкой фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol)

А вот на правой руке — Тина Кароль в белоснежной косынке. В таком образе певица предстала в клипе на песню "Сдаться ты всегда успеешь".

Тина Кароль в косынке (кадры из клипа)

Тина Кароль — "Сдаться ты всегда успеешь"

К слову, под хештегом #тинакарольтату некоторые поклонники уже поспешили оставить фото своих татуировок, посвященных Тине. Зачастую это строчки из ее песен.

"Мрій вільно" — фраза из песни Кароль "Обiцяй" (фото: instagram.com/kolizhanka)

"Каждый миг на земле ведет к тебе", — строчка из песни Кароль "Я Все Еще Люблю" (фото: instagram.com/elenarepinaa)

Портрет Кароль в профиль (фото: instagram.com/elenarepinaa)

"К белой полосе твоей веры рукою подать", — строчка из песни Тины "Сдаться ты всегда успеешь" (фото: instagram.com/liliya_lavigne18)

Напомним, ранее Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье от украиснкого бренда GUDU.

Также LITE предлагал выбирать самый чувственный наряд украинских звезд в латексе. Тину Кароль в СМИ уже успели прозвать "королевой латекса".

Тина Кароль: интересные факты о певице (видео: РБК-Украина)