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"Богиня": Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье

Lite » Мода 16.01.2019 - 11:23
"Богиня": Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица в прямом смысле блистала на сцене Львовской оперы

Тина Кароль выступила 15 января во Львовской опере с уникальной концертной программой "Рождественская история". В рамках новогоднего концерта украинская исполнительницы представила поклонникам не только свои хиты, но также колядки. Традиционно во время выступлений Кароль, которая ранее поразила фанатов глубоким декольте, достаточно часто баловала зрителей сменой нарядов. На своей instagram-страничке исполнительница опубликовала серию ярких снимков, особенное внимание поклонников привлекли фото, на которых Тина позирует в роскошном блестящем платье.  

Так, для одного из выходов Кароль выбрала платье от украинского бренда GUDU из коллекции весна-лето 2018. Верх черного вечернего платье с объемной юбкой обильно декорирован искусственными бриллиантами. Несмотря на то, что фасон платья можно назвать достаточно "скромным" (длинные рукава, высокий воротник), смотрится оно очень нарядно и эффектно.

Тина Кароль в платье от бренда GUDU

Тина Кароль в платье от бренда GUDU (фото: instagram.com/tina_karol)

Свой образ певица довершила пышными локонами, аккуратно сложенными на одну сторону. Вечерний макияж получился сдержанным. Безусловно, мейкап певицы не обошелся без фирменной красной помады.

Тина Кароль

&quot;Богиня&quot;: Тина Кароль поразила вечерним образом в &quot;бриллиантовом&quot; платье

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики Тины Кароль пришли в восторг от ее яркого вечернего появления.

  • "Принцеса", — пишет naira_lazarenko2.
  • "Моя душа!" — восхищается lev_vinnitskii.
  • "Невероятная красавица", — отмечает shade_of_pioni.
  • "Розкішна", — соглашается missis_irishe4ka.
  • "Богиня", — пишет saharnaya_888.
  • "Тина, Вы невероятная", — пишет _n_n_baby_96.
 

Платье бренда GUDU сезона весна-лето 2018 (фото: бренда gudu.com.ua, fashionweek.ua)

Напомним, до этого Тина Кароль показала архивное школьное фото.

Также ранее LITE предлагал выбрать самый эффектный наряд украинских звезд в латексе. Отметим, что в гардеробе Кароль очень много облегающих латексных платьев.

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