"Вы - кайф": жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

Полина Логунова не перестает приятно удивлять и мотивировать многотысячную армию поклонников своими достижениями. И самая главная “мотивация” - это конечно же роскошная фигура блогера и телеведущей. Отметим, что жена актера Дмитрия Ступки постоянно делится с подписчиками полезными бьюти-советами, а также тренировками. И конечно же, блогер не отказывает себе в удовольствии публиковать фото в купальниках.

Так, на данный момент Логунова находится на отдыхе в Доминиканской республике. А именно - в Баваро (туристическая зона в Пунта-Кана). С отдыха Логунова уже успела опубликовать серию красочных фото.

На новом снимке блогер позирует в бикини насыщенного синего цвета. На фоне - голубое море, солнце, песок. Девушка кокетливо подняла ногу.

Полина Логунова на отдыха в Доминикане (фото: instagram.com/polinalogunova)

“Пересмотрела тысячу роликов фитнес-упражнений, и никак не определишься какое лучше, эффективнее, правильнее? Спокойно, все это я сделала за тебя! За моими плечами сотни часов неустанных тренировок и опыта. Я НЕ фитнес-тренер, но я знаю что нужно твоему телу куда больше, у меня за спиной много спортивных регалий, дипломов и наград. Проф спортсмены никогда не бывают БЫВШИМИМожно бесконечно смотреть на телочек после операций со сделанной задницей и думать, что они знают секрет волшебного приседа, но это только лишь хирургия, да красиво, да эффектно, но лучше бы они делились историей своей пластики, нежели супчиков-смузи, на таких далеко не проедешь. Хочу, чтобы вы понимали своё тело и дружили с ним!” , - подписала новое фото Логунова, мотивируя подписчиков на свои тренинги.

Поклонники Логуновой также поспешили оставить комментарии под ее новым фото:

“Поля, Вы кайф”

“О, каеф!”

“Безупречная Фигура!! Браво, Полина!!!! Восхищаюсь Вами!”

“Шикарная!”

“Фигура - огонь!”

Также до этого телеведущая показа другие фото с отдыха.

Фото: instagram.com/polinalogunova

Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом. Телевдущая показала одну из достопримечательностей Украины.

Кроме того, Никитюк повеселила забавным фото, сделанном в загоне с овцами и оставила оригинальную подпись-рассуждение!.