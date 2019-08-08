"Ви - кайф": дружина Ступки спокусила ідеальними формами в бікіні

Поліна Логунова не перестає приємно дивувати і мотивувати багатотісячну армію шанувальників своїми досягненнями. І найголовніша "мотивація" - це звичайно ж розкішна фігура блогера і телеведучої. Відзначимо, що дружина актора Дмитра Ступки постійно ділиться зі своїми читачами корисними б'юті-порадами, а також тренуваннями. І звичайно ж, блогер не відмовляє собі в задоволенні публікувати фото в купальниках.

Так, на даний момент Логунова перебуває на відпочинку у Домініканській республіці. А саме - в Баваро (туристична зона в Пунта-Кана). З відпочинку Логунова вже встигла опублікувати серію барвистих фото.

На новому знімку блогер позує в бікіні насиченого синього кольору. На тлі - блакитне море, сонце, пісок. Дівчина кокетливо підняла ногу.

Поліна Логунова на відпочинку в Домінікані (фото: instagram.com/polinalogunova)

“Переглянула тисячу роликів фітнес-вправ, і ніяк не визначишся, яке краще, ефективніше, правильніше? Спокійно, все це я зробила за тебе! За моїми плечима сотні годин невпинних тренувань і досвіду. Я НЕ фітнес-тренер, але я знаю що потрібно твоєму тілу куди більше, у мене за спиною багато спортивних регалій, дипломів і нагород. Проф спортсмени ніколи не бувають колишніми, можна нескінченно дивитися на теличок після операцій зі зробленим дупою і думати, що вони знають секрет чарівного присідання, але це лише хірургія. Так красива та ефектна, але краще б вони ділилися історією своєї пластики, ніж супчиків-смузі, на таких далеко не проїдеш. Хочу, щоб ви розуміли своє тіло і дружили з ним!" , - підписала нове фото Логунова, мотивуючи підписників на свої тренінги.

Шанувальники Логунової також поспішили залишити коментарі під її новим фото:

"Поля, Ви кайф"

"О, каєф!"

“Бездоганна Фігура!! Браво, Поліна!!!! Захоплююся Вами!"

"Шикарна!"

"Фігура - вогонь!"

Також до цього телеведуча показу інші фото з відпочинку.

Фото: instagram.com/polinalogunova

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в купальнику скупалася під водоспадом. Телевдущая показала одну з визначних пам'яток України.

Крім того, Нікітюк повеселила забавним фото, зробленому в загоні з вівцями і залишила оригінальний підпис-міркування!.