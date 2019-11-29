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Вулкан эмоций: Осадчая и Горбунов повеселили пижамной вечеринкой и устроили флешмоб

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 20:36
Вулкан эмоций: Осадчая и Горбунов повеселили пижамной вечеринкой и устроили флешмоб
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие показали, как умеют развлекаться

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на днях вернулись из Рима, где устроили себе насыщенный уикенд и насладились итальянской кухней и местными достопримечательностями. В Украине работа у ведущих буквально кипит в преддверии новогодних праздников, а также многочисленных съемок. Похоже, праздничное настроение и веселье уже захватило звездную пару – на странице в Instagram Катя опубликовала забавный снимок импровизированной "пижамной вечеринки" с Юрием.

В кадре пара позирует в шелковых домашних аутфитах – настоящий family look. Ведущая выбрала красную пижаму, а ее муж – темно-синюю. Юрий продемонстрировал отличную растяжку, а Катя использовали его ногу как гитару, сделав вид, что играет на импровизированном "инструменте". На заднем плане – горящая огнями елка и множество подарков под ней.

В подписи теледива напомнила, что вскоре на большие экране вийдет вторая часть украинской комедии "Скажене весілля". К слову, одним из главных героев, а также продюсером фильма стал Юрий Горбунов. По такому поводу она инициировала веселый флешмоб. А также призналась, что на кадре повторила забавнуое фото Потапа, Олега Винника и Оли Поляковой ( рэпер разместил кадр в Instagram), которых также можно будет увидеть в фильме.

Вулкан эмоций: Осадчая и Горбунов повеселили пижамной вечеринкой и устроили флешмоб

Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша з Юрою відповідь Потапу, Виннику і Поляковій. Продюсерська робота, вона така, хоч на шпагат сідай. #скаженаногачелендж приєднуйся", - призвала ведущая.

Поклонники прониклись веселым настроением Кати и Юрия, о чем сообщили им в комментариях.

  • Двоє із джазу!
  • Такі класні
  • Класні! Ви створені друг для друга
  • Ви кращі!
  • О, а у вас уже така гарна ялинка стоїть
  • Супер, вы очень позитивные
  • Катюша ви вулкан емоцій. Юрі немає часу сумувати
  • Класнючі
  • Юра еще тот красава - заводит сполуоборота
  • Розтяжка у Юри класс
  • Захоплююсь вами, ви надзвичайно веселі, дуже гарна сім'я

Скриншот комментариев

Ранее Катерина Оадчая вышла свет в платье от украинского бренда как у примы-балерины Екатерины Кухар.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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