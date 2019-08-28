"Втяни живот!" Длинноногая Леся Никитюк в микрошортах показала релакс на пляже

Леся Никитюк после насыщенного рабочего лета решила отдохнуть и восстановить силы на известном турецком курорте – в Боруме. В этот раз телеведущая решила не ограничиваться традиционными пляжными фото в купальнике, а показала больше – она опубликовала забавое фото изменившейся фигуры в бикини и существенного "округлившихся" бедер. Поклонники тут же сравнили звезду с Ким Кардаьян и сделали немало комплиентов ее чувству юмора. Теперь же теледива решила побаловать их фото в топе и миниатюрных джинсовых шортах.

Леди Ле позировала в шезлонге на пляже. На ней – яркий оранжевый топ без бретелей, джинсовые короткие шорты с трендовым текстильным поясом и солнечные очки.

В руках Леся держит коктейль с трубочками, а рядом с ней стоит модная оригинальная плетенная сумочка. Кстати, на этот аксессуар обратили внимание многие подписчики знаменитости.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"До сих пор не верится, что ближайшую неделю мне никто не скажет:

-Леся иди в кадр

-Стань на точку

-Втяни живот", - разоткровенничалась звезда.

Поклонники заеверили Леди Ле, что никакого выдающегося живота у нее нет и в помине, зато она – обладательница стройных формм и ног завидной длинны.

Фигурка пушка

Сумка класнюча! А Леся - АГОНЬ!

Леся і так знає,що гарно виглядає

Фоточка, а на ней красоточка!

Ножки!

Леся, живот не втягивай,отдыхай и наслаждайся!

Сумочка огонь!

Лесюня, ти красуня!

Раскошная обаятельная красивая Девушка! Леся всегда на позитиве!

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала роскошный отдых в Турции на двухэтажной вилле с личным помощником.

Также Леся Никитюк в полосатом купальнике похвасталась фото из бассейна.