ru
ua

"Втягни живіт!" Довгонога Леся Нікітюк в микрошортах показала релакс на пляжі

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Телеведуча повідомила, що цілий тиждень збирається безтурботно відпочивати

Леся Нікітюк після насиченого робочого літа вирішила відпочити і відновити сили на відомому турецькому курорті – в Борумі. Цього разу телеведуча вирішила не обмежуватися традиційними пляжними фото в купальнику, а показала більше – вона опублікувала кумедне фото зміненої фігури в бікіні та істотно"розповнілих" стегон. Шанувальники тут же порівняли зірку з Кім Кардаьян і зробили чимало комплиентов її почуттю гумору. Тепер же теледіва вирішила побалувати їх фото в топі і мініатюрних джинсових шортах.

Леді Ле позувала в шезлонгу на пляжі. На ній – яскравий помаранчевий топ без бретелей, короткі джинсові шорти з трендовим текстильним поясом і сонячні окуляри.

В руках Леся тримає коктейль з трубочками, а поряд з нею стоїть модна оригінальна плетена сумочка. До речі, на цей аксесуар звернули увагу багато підписників знаменитості.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"До цих пір не віриться, що найближчий тиждень мені ніхто не скаже:
-Леся іди у кадр
-Стань на точку
-Втягни живіт", - зізналася зірка.

Шанувальники запеверили Леді Ле, що ніякого помітного живота у неї немає і в помині, зате вона – володарка струнких формм і ніг завидноої довжини.

  • Фігурка гармата
  • Сумка класнюча! А Леся - АГОНЬ!
  • Леся і так знає,що гарно виглядає
  • Фоточка, а на ній красоточка!
  • Ніжки!
  • Леся, живіт не втягуй,відпочивай і насолоджуйся!
  • Сумочка вогонь!
  • Лесюня, ти красуня!
  • Шикарна чарівна красива Дівчина! Леся завжди на позитиві!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала розкішний відпочинок в Туреччині на двоповерховій віллі з особистим помічником.

Також Леся Нікітюк в смугастому купальнику похвалилася фото з басейну.

Леді в білому: Олена Зеленська вразила елегантним образом на День Незалежності "Українська принцеса": Тіна Кароль підкорила розкішним вбранням на День Незалежності
Читати всі новини