"Вся в слюнях жирафа": Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая активно знакомится с обитателями Черного континента

Маша Ефросинина продолжает знакомиться с культурой и дикими обитателями Африки - телеведущая отправилась в Кению, чтобы выступить на саммите ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия. После участия в мероприятии она решила посетить национальный парк в Найроби - однако в итоге осталась разочарованной, поскольку они увидели очень мало животных.

Однако Маша решила не сдаваться и посетила еще и "Усадьбу жирафов", где можно очень близко пообщаться и даже покормить с рук этих удивительных животных. На своей странице в Instagram ведущая поделилась яркими фото и видео, на которых она позирует с жирафами и кормит их. Судя по счастливой улыбке, на этот раз артистка осталась довольна!

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Для поездки Ефросинина выбрала удобный наряд - белые велосипедки и полосатую футболку, а волосы оставила распущенными.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну, наконец-то, я вся в слюнях жирафа! И лечу домой", - поделилась Маша под публикацией.

Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Очарованные фолловеры оставили множество теплых отзывов, радуясь за теледиву.

Класс, это Мега

Хочу туда

Очки бомба

Какие ж они класнючие

Какой он!!! Мохнатая мордель))

Вау !!!! Круто,, а писали, що тільки попку зебри побачили

Я Вас обожнюю. Вы неймовірна!!!

Ваше волосся

Класс ! Красота, вдохновение и радость

Милахи

ой клааас!!! дуже круто))), і які вони все гігантські, і ще Марія, на цих фото, де ви в сонцезахисних окулярах, ви неймовірно схожі на Демі Мур)))

Яка краса

Какой позитив в этих фото. Супер

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, соблазнительная Маша Ефросинина восхитила пикантными видео в халате.

Кстати, во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.