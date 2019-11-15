"Вся в слюнях жирафа": Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Телеведущая активно знакомится с обитателями Черного континента
Маша Ефросинина продолжает знакомиться с культурой и дикими обитателями Африки - телеведущая отправилась в Кению, чтобы выступить на саммите ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия. После участия в мероприятии она решила посетить национальный парк в Найроби - однако в итоге осталась разочарованной, поскольку они увидели очень мало животных.
Однако Маша решила не сдаваться и посетила еще и "Усадьбу жирафов", где можно очень близко пообщаться и даже покормить с рук этих удивительных животных. На своей странице в Instagram ведущая поделилась яркими фото и видео, на которых она позирует с жирафами и кормит их. Судя по счастливой улыбке, на этот раз артистка осталась довольна!
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Для поездки Ефросинина выбрала удобный наряд - белые велосипедки и полосатую футболку, а волосы оставила распущенными.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Ну, наконец-то, я вся в слюнях жирафа! И лечу домой", - поделилась Маша под публикацией.
Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Очарованные фолловеры оставили множество теплых отзывов, радуясь за теледиву.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, соблазнительная Маша Ефросинина восхитила пикантными видео в халате.
Кстати, во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.