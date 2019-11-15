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"Вся в слюнях жирафа": Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 16:35
"Вся в слюнях жирафа": Маша Ефросинина показала свои африканские приключения
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая активно знакомится с обитателями Черного континента

Маша Ефросинина продолжает знакомиться с культурой и дикими обитателями Африки - телеведущая отправилась в Кению, чтобы выступить на саммите ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия. После участия в мероприятии она решила посетить национальный парк в Найроби - однако в итоге осталась разочарованной, поскольку они увидели очень мало животных.

Однако Маша решила не сдаваться и посетила еще и "Усадьбу жирафов", где можно очень близко пообщаться и даже покормить с рук этих удивительных животных. На своей странице в Instagram ведущая поделилась яркими фото и видео, на которых она позирует с жирафами и кормит их. Судя по счастливой улыбке, на этот раз артистка осталась довольна!

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Для поездки Ефросинина выбрала удобный наряд - белые велосипедки и полосатую футболку, а волосы оставила распущенными.

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Ефросинина показала свои африканские приключения&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Ефросинина показала свои африканские приключения&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну, наконец-то, я вся в слюнях жирафа! И лечу домой", - поделилась Маша под публикацией.

Видео: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Очарованные фолловеры оставили множество теплых отзывов, радуясь за теледиву.

  • Класс, это Мега
  • Хочу туда
  • Очки бомба
  • Какие ж они класнючие
  • Какой он!!! Мохнатая мордель))
  • Вау !!!! Круто,, а писали, що тільки попку зебри побачили
  • Я Вас обожнюю. Вы неймовірна!!!
  • Ваше волосся
  • Класс ! Красота, вдохновение и радость
  • Милахи
  • ой клааас!!! дуже круто))), і які вони все гігантські, і ще Марія, на цих фото, де ви в сонцезахисних окулярах, ви неймовірно схожі на Демі Мур)))
  • Яка краса
  • Какой позитив в этих фото. Супер

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Ефросинина показала свои африканские приключения

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, соблазнительная Маша Ефросинина восхитила пикантными видео в халате.

Кстати, во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.

Маша Ефросинина поделилась эмоциями от поездки в сафари-парк в Кении Невероятная! Соблазнительная Ефросинина восхитила пикантными видео в халате
Новости Украины Маша Ефросининаотдыхведущая
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