"Вся в слюнях жирафа": Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча активно знайомиться з мешканцями Чорного континенту

Маша Єфросиніна продовжує знайомитися з культурою та дикими мешканцями Африки - телеведуча відправилася до Кенії, щоб виступити на саміті ООН з проблем населення планети, прав жінок та їх захист від насильства. Після участі у заході вона вирішила відвідати національний парк Найробі - однак у підсумку залишилася розчарованою, оскільки вони побачили дуже мало тварин.

Проте Маша вирішила не здаватися і відвідала ще й "Садибу жирафів", де можна дуже близько поспілкуватися і навіть погодувати з рук цих дивовижних тварин. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася яскравими фото і відео, на яких вона позує з жирафами і годує їх. Судячи по щасливій усмішці, на цей раз артистка залишилася задоволена!

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Для поїздки Єфросиніна вибрала зручний наряд - білі велосипедки і смугасту футболку, а волосся залишила розпущеним.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну, нарешті, я вся в слюнях жирафа! І лечу додому", - поділилася Маша під публікацією.

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зачаровані фолловери залишили безліч теплих відгуків, радіючи за теледіву.

Клас, це Мега

Хочу туди

Окуляри бомба

Які ж вони класнючие

Який він!!! Волохата мордель))

Вау !!!! Круто, а писали, що тільки попку зебри побачили

Я Вас обожнюю. Ви неймовірна!!!

Ваше волосся

Клас ! Краса, натхнення і радість

милі та позитивні

ой клааас!!! дуже круто))), і які вони всі гігантські, і ще Марія, на цих фото, де ви в сонцезахисних окулярах, ві неймовірно схожі на Демі Мур)))

Яка краса

Який позитив у цих фото. Супер

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, спокуслива Маша Єфросиніна захопила пікантними відео в халаті.

До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенному кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.