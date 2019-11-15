"Вся в слюнях жирафа": Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Телеведуча активно знайомиться з мешканцями Чорного континенту
Маша Єфросиніна продовжує знайомитися з культурою та дикими мешканцями Африки - телеведуча відправилася до Кенії, щоб виступити на саміті ООН з проблем населення планети, прав жінок та їх захист від насильства. Після участі у заході вона вирішила відвідати національний парк Найробі - однак у підсумку залишилася розчарованою, оскільки вони побачили дуже мало тварин.
Проте Маша вирішила не здаватися і відвідала ще й "Садибу жирафів", де можна дуже близько поспілкуватися і навіть погодувати з рук цих дивовижних тварин. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася яскравими фото і відео, на яких вона позує з жирафами і годує їх. Судячи по щасливій усмішці, на цей раз артистка залишилася задоволена!
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Для поїздки Єфросиніна вибрала зручний наряд - білі велосипедки і смугасту футболку, а волосся залишила розпущеним.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Ну, нарешті, я вся в слюнях жирафа! І лечу додому", - поділилася Маша під публікацією.
Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Зачаровані фолловери залишили безліч теплих відгуків, радіючи за теледіву.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, спокуслива Маша Єфросиніна захопила пікантними відео в халаті.
До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенному кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.