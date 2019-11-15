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"Вся в слюнях жирафа": Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 16:35
"Вся в слюнях жирафа": Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча активно знайомиться з мешканцями Чорного континенту

Маша Єфросиніна продовжує знайомитися з культурою та дикими мешканцями Африки - телеведуча відправилася до Кенії, щоб виступити на саміті ООН з проблем населення планети, прав жінок та їх захист від насильства. Після участі у заході вона вирішила відвідати національний парк Найробі - однак у підсумку залишилася розчарованою, оскільки вони побачили дуже мало тварин.

Проте Маша вирішила не здаватися і відвідала ще й "Садибу жирафів", де можна дуже близько поспілкуватися і навіть погодувати з рук цих дивовижних тварин. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася яскравими фото і відео, на яких вона позує з жирафами і годує їх. Судячи по щасливій усмішці, на цей раз артистка залишилася задоволена!

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Для поїздки Єфросиніна вибрала зручний наряд - білі велосипедки і смугасту футболку, а волосся залишила розпущеним.

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ну, нарешті, я вся в слюнях жирафа! І лечу додому", - поділилася Маша під публікацією.

Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зачаровані фолловери залишили безліч теплих відгуків, радіючи за теледіву.

  • Клас, це Мега
  • Хочу туди
  • Окуляри бомба
  • Які ж вони класнючие
  • Який він!!! Волохата мордель))
  • Вау !!!! Круто, а писали, що тільки попку зебри побачили
  • Я Вас обожнюю. Ви неймовірна!!!
  • Ваше волосся
  • Клас ! Краса, натхнення і радість
  • милі та позитивні
  • ой клааас!!! дуже круто))), і які вони всі гігантські, і ще Марія, на цих фото, де ви в сонцезахисних окулярах, ві неймовірно схожі на Демі Мур)))
  • Яка краса
  • Який позитив у цих фото. Супер

&quot;Вся в слюнях жирафа&quot;: Маша Єфросиніна показала свої африканські пригоди

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, спокуслива Маша Єфросиніна захопила пікантними відео в халаті.

До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенному кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.

Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті
Новини України Маша Єфросинінаотдыхведущая
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