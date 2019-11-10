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Невероятная! Соблазнительная Ефросинина восхитила пикантными видео в халате

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.11.2019 - 17:29
Невероятная! Соблазнительная Ефросинина восхитила пикантными видео в халате
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала о насыщенной неделе после отпуска

Маша Ефосинина привыкла выглядеть привлекательно не только в рабочей обстановке и во время выходов в свет, но и дома. Телеведущая обожает удобную и красивую домашнюю одежду, причем даже решила создать собственный бренд. Курортные луки ведущей заслуживают отдельного внимания. Например, во время недавнего отдыха в Мексике она щеголяла по побережью в роскошных длинных платьях-вышиванках и блистала в трендовых купальниках. По приезду в Киев, теледива с головой окунулась в работу, о чем оригинально сообщила со странички в Instagram.

В коротком ролике Маша сбрасывает с плеч уютный халатик молочного цвета под которым виднеется короткое черное платье-сарафан. Она приподняла стильную маску для сна, на губах играет легкая улыбка.

"В двух секундах о том, как проходили мои пять рабочих дней после отпуска", - оригинально подписала Маша эффектное видео.

Комментаторы оценили соблазнительный домашний образ Маши. Они искупали ведущую в искренних комплиментах.

  • Прекрасна
  • Машуня, вы красотка. Классный халатик
  • Шикарна жінка
  • Какое платье
  • Красота!
  • Чарівна жінка!
  • Фантастична жінка!
  • Какая же вы потрясающая
  • Ви – неймовірна

Скриншот комментариев

Кстати, во время поездки в Мексику Маша Ефросинина решилась попробовать местный экзотический алкоголь. Например, она оценила крепкую настойку на галлюциногенном кактусе и поделилась ощущениями после ее употребления.

По прилету домой, Маша Ефросинина ошеломила своим выходом в свет – она стала ведущей церемонии награждения от известного глянца и блистала в роскошном длинном платье.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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