Вся семья в сборе: Ева Лонгория показала редкие кадры с мужем и сыном

Ева Лонгория часто публикует фото со своим годовалым сыном. А вот муж актрисы – бизнесмен Хосе Антонио Бастон – на ее странице в Instagram гость редкий. В честь Рождества 44-летняя звезда решила показать больше теплых семейных кадров. Она запостила настоящую праздничную открытку, где позирует сама Ева, ее супруг, сын Санти, а также Санта Клаус. "Счастливого Рождества от Бастонов!" А затем добавила еще одно фото, где красуется только малыш в забавном сером костюме, и написала: "Санти попал в этот список! Счастливого Рождества всем!!".

Ева, Хосе Антонио и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники принялись бурно коментировать фото: "Какое чудесное фото", "Счастливого Рождества вашей чудесной семье", "Очень красивый семейный рождественский портрет!! Король!! Королева!! И их маленький красивый красивый принц!! Счастливых праздников!!"…

Санти отмечает Рождество (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, брак Евы с Хосе третий для нее. До этого она была замужем за актером Тайлером Кристофером, известным по сериалу "Главный госпиталь". Этот брак распался уже спустя 2 года. После она вышла за баскетболиста Тони Паркера, с кем они прожили вместе три года. А в 2016-м, после трех лет отношений, Лонгория вышла замуж за владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa Хосе Антонио Бастона. В 2018-м году у них родился сын Сантьяго Энрике Бастон.

Ева редко выходит в свет с мужем (фото: instagram.com/evalongoria)

Как признается Ева в интервью, в этом браке она по-настоящему счастлива. И немаловажным фактором их гармоничной семейной жизни стал именно Санти. Как и большинство матерей, Лонгория признается, что рождение малыша полностью изменило ее мировоззрение. Ребенок растет активным и подвижным, сопровождая своих родителей в путешествиях и рабочих проектах. Так, недавно Ева побывала на гала-вечере Global Gift Foundation, который проходил в Арабских Эмиратах. В Дубай Санти полетел вместе с мамой и даже присутствовал на церемонии награждения.