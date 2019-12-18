Глаз не отвести: Ева Лонгория восхитила идеальным телом в серебристом платье

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса блистает в Дубае

Ева Лонгория стала гостьей гала-вечера от Global Gift Foundation. Эта организация занимается вопросами нуждающихся детей, женщин и семей. Знаменитая актриса и ярый борец за справедливость сотрудничает с компанией уже несколько лет. В этом году торжество состоялось в Дубае, куда накануне отправилась Ева.

Ева покорила всех новым образом (фото: instagram.com/evalongoria)

Для выхода в свет знойная 44-летняя красавица выбрала серебристое платье от Rami Al Ali – дизайнера из Дубая. Расшитое камнями и блестками, с кружевом по краю и оригинальным корсетом, оно подчеркнуло совершенное тело Лонгории, приковав к ней взгляды всех присутствующих. "Большое спасибо дизайнеру из Дубая @ramialaliofficial ... Это платье – просто рай!", – не сдержалась сама Ева. Дополнили его колье с драгоценными камнями, тонкий браслет и мелкие серьги. А завершили безупречный с ног до головы образ чувственный макияж и волосы, уложенные мягкими волнами.

Ева с Моной и Худой Каттан (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева опубликовала массу фото с мероприятия, поблагодарив организаторов и поздравив обладателей премии, одной из них стала близкая подруга Евы Мона Катан. "Поздравляю эту прекрасную женщину @monakattan с ее Премией за расширение прав и возможностей женщин. Она одна из самых добрых людей, которых я знаю, и всегда готова помогать другим. Она дала мне много отличных советов в бизнесе и в жизни. Я люблю тебя, Мона! Спасибо за сотрудничество с нами в Дубае! Люблю".

"О, что за ночь! Спасибо этому удивительному человеку за то, что она всегда так благосклонна и имеет самое большое сердце, чтобы помогать другим! Я люблю тебя, Худи!", – написала она под фото с Худой Каттан – иракско-американской визажисткой, бьюти-блогером и основательницей косметической компании Huda Beauty.