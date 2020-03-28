Встретились 20 лет назад: история любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

В отличие от традиционных голливудских романов, отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса имели нетипичную «структуру» развития. Как выяснилось, впервые Джей Ло и Алекс познакомились более 20 лет назад! Вот только тогда певица и спортсмен не могли и подумать, что в будущем они будут жить вместе, воспитывать четверых детей и планировать роскошную свадьбу на Доминикане. Кстати, свадьба была запланирована на лето 2020. Однако из-за пандемии коронавируса торжество скорее всего придется отложить… Журналисты решили изучить историю отношений Лопес и Родригеса. Началом их романа можно считать тот миг, когда Джей Ло дала автограф тогда еще молодому бейсболисту Родригесу. А спустя 6 лет, в 2005-м году, они снова пересеклись на игре «Нью-Йорк Янкиз». При этом оба в то время были в отношениях.

Давайте вспомним основные моменты знакомства пары, которые предшествовали становлению столь длительных семейных отношений по сегодняшний день.

Октябрь 1999

В октябре 2018-го года Родригес рассказывал в своем Instagram, как впервые встретился с Лопес. В далеком 1999-м году он попросил у поп-исполнительницы автограф.

«Почти 20 лет назад всемирно известная суперзвезда поп-музыки подписала фото для молодого бейсболиста», — делился воспоминаниями Родригес. Добавив хештеги #lifecanbeafunnythingsometimes («жизнь может подкинуть неожиданные моменты») и #pictureperfect («идеальная картинка»)

Май 2005

Спустя шесть лет после их первой встречи, Джей Ло посетила бейсбольный матч «Нью-Йорк Янкиз» на стадионе «Ши» в Квинсе штате Нью-Йорк. Кстати, на спортивный матч Лопес пришла со своим тогдашним мужем — певцом Марком Энтони. Именно от него в феврале 2008 года у Лопес родилась двойня — Макс и Эмми.

Во время личного знакомства Лопес и Родригес пожали друг-другу руки. И как описала эту встречу сама певица, «между нашими руками будто бы пробежал электрический импульс, примерно три секунды, в то время как он смотрел мне прямо в глаза».

Февраль 2017

Пара вновь столкнулась в одном из ресторанов города Лос-Анджелес. Со слов Дженнифер американскому изданию «Entertainment Tonight», она решила сделать первый шаг. «После того, как я вышла на улицу, неведомая сила заставила меня подойти к нему и постучать по плечу, окликнув Алекса», — рассказала Лопес.

После чего Алекс Родригес пригласил ее на свидание, во время которого между ними «зажглись искры».

«Он написал мне, сказал, мол, «давай пойдем обедать». И я ответила «хорошо». После чего у нас был отличный ужин», — вспоминает Дженнифер.

Апрель 2017

Алекс и Лопес наконец перенесли свой роман в социальные сети. В частности в своих профилях Instagram они начали регулярно постить фото совместного времяпрепровождения.

Май 2017

Дженнифер и Алекс дебютируют на красной ковровой дорожке на ежегодной церемонии «Met Gala 2017». В зале Джей Ло не стесняясь поцеловала своего любимого, показав публике, что у них серьезные намерения.

Июнь 2017

Летом 2017-го пара отправляется в совместное путешествие в город-любви, столицу Франции — Париж.

Август 2017

Лопес и Родригес преодолели еще одну романтическую веху, когда в качестве пары посетили свадьбу друзей.

Октябрь 2017

Дженнифер и Алекс обрели публичный статус пары, когда вместе украсили обложку журнала «Vanity Fair». В своем первом совместном интервью они доказали, почему идеально подходят друг другу.

«Мы как близнецы — по знаку зодиаку мы оба львы, оба из Нью-Йорка, оба латиноамериканцы и еще штук 20 подобных моментов из нашей биографии», — говорили Джей Ло и Родригес.

Декабрь 2017

Пара проводит свои первые рождественские каникулы вместе, как смешанная семья. Отметим, что у Алекса от предыдущих отношений есть две дочери — Наташа и Элла.

«Надеюсь, у всех вас такое же семейное Рождество, а ваши дома наполнены смехом и теплом. Желаю всем любви, исполнения ваших самых сокровенных желаний и взаимопонимания. Счастливого Рождества!» — так Дженнифер подписала фотографию своей большой семьи.

Август 2018

Алекс Родригес доказывает, что он самый счастливый парень в Instagram на «MTV VMA Awards» 2018-го года, снимая на свой телефон Дженнифер Лопес, позирующей на красной дорожке.

Февраль 2019

В свой двухлетний юбилей Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отправляют друг другу самые сладкие сообщения в социальных сетях.

«Два года искреннего смеха. Два года веселья. Два года приключений, личностного роста и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир более красивым, безопасным и стабильным посреди этой быстроменяющейся жизни. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, начинающим все сначала… Каждый раз ты даешь мне понять, как же я счастлива от того, что встретила тебя. Ты мой – мачо!» — пишет у себя в Instagram Дженнифер.

«Не могу поверить, что прошло два года. Прошло всего 730 дней, но кажется, что мы знакомы всю жизнь. Словами не могу выразить, как много ты значишь для меня. От бейсбольных игр до путешествий по всему миру и шоу в Вегасе. Мы прошли все это вместе и я ценю каждый момент проведённый с тобой. Я не знаю куда эта дорога нас приведёт в будущем, но я уверен в том, что нет больше никого, с кем бы ещё я хотел быть. Наше с тобой путешествие только начинается, всё самое хорошее ещё впереди. Твоя тяжелая работа и неослабевающий драйв подталкивают меня к тому, чтобы каждый день становиться лучше. Больше нет таких как ты. Словами не передать, сколько ты значишь для меня. Спасибо за то, что всегда была собой, за твою непоколебимую и безусловную любовь. Твой Мачо», — отвечает на романтическое сообщение Алекс.

Март 2019

Они помолвлены! Родригес наконец сделал предложение Лопес. Когда пара отдыхала на Багамах, Алекс выбрал идеальный момент, чтобы сделать предложение своей возлюбленной, преподнеся ей кольцо с огромным бриллиантом. Во время выступления на «Tonight Show», Алекс рассказывал, что он готовил предложение за несколько месяцев.

«Я планировал это примерно за полгода», — сказал Родригес ведущему Джимми Фэллону.

«И за три дня до того, как я опустился на одно колено и обручился, я репетировал три дня подряд. Потому что хотел, чтобы закат был идеальным».

Он даже рассчитал время, когда солнце садилось за океан. «Однажды закат был в 18:27, на следующий день — в 18:29, а затем на третий день пошёл дождь — вспоминал Алекс. — Итак, ровно в 18:29 я привел ее на пляж и сделал это. Вроде бы все прошло гладко», — сказал счастливый жених.

Сентябрь 2019

Через шесть месяцев после помолвки Дженнифер и Алекс отпраздновали свою предстоящую свадьбу на роскошной вечеринке в доме певицы Кэрол Байер Сейджер в доме на «Bel Air».

«Как же хорошо праздновать это событие со своей семьей и близкими друзьями», — написал у себя на странице Алекс.

«Спасибо вам, Кэрол и Боб, за такую элегантную ночь, мы любим вас», — поблагодарила хозяев дома за чудесным прием Дженнифер.

Февраль 2020

Лопес выступила в перерыве Супербоул-2020. Танцующий Родригес также был там, чтобы подбодрить ее.

«Я горжусь тобой, Дженн!» — написал восторженный коммент у себя в Instagram Алекс.

Март 2020

Спустя почти год после помолвки Джей Ло откровенно сообщила, что она не торопится выходить замуж. «Это так забавно, потому что когда мы впервые обручились, я сказала Алексу: «О-о-о-о, мы поженимся через пару месяцев?!» — рассказала она Опре Уинфри во время тура «2020 Vision: Your Life in Focus».

По словам Лопес, Алекс Родригес не торопится принимать решения. «Он говорил мне, мол, «если ты хочешь сделать это, предварительно мы должны хорошенечко обдумать все». А я ему ответила: «Но если мы собираемся быть вместе всю оставшуюся жизнь, то в чем проблема? Если мы решили это сделать, то рано или поздно, мы станем верными партнёрами навсегда», — объясняет поп-дива.

Ну что же, настоящая любовь может подождать!