Зустрілися 20 років тому: історія кохання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

На відміну від традиційних голлівудських романів, відносини Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса мали нетипову «структуру» розвитку. Як з'ясувалося, вперше Джей Ло і Алекс познайомилися понад 20 років тому! Ось тільки тоді співачка і спортсмен не могли й подумати, що в майбутньому вони будуть жити разом, виховувати чотирьох дітей і планувати розкішне весілля на Домінікані. До речі, весілля було заплановане на літо 2020. Однак через пандемію коронавіруса торжество швидше за все доведеться відкласти... Журналісти вирішили вивчити історію відносин Лопес і Родрігеса. Початком їхнього роману можна вважати ту мить, коли Джей Ло дала автограф тоді ще молодому бейсболісту Родрігесу. А через 6 років, у 2005-му році, вони знову перетнулися на грі «Нью-Йорк Янкіз». При цьому обидва в той час були у відносинах.

Давайте пригадаємо основні моменти знайомства пари, які передували становленню таких тривалих сімейних відносин по сьогоднішній день.

Жовтень 1999

У жовтні 2018-го року Родрігес розповідав у своєму Instagram, як вперше зустрівся з Лопес. У далекому 1999-му році він попросив у поп-виконавиці автограф.

«Майже 20 років тому всесвітньо відома суперзірка поп-музики підписала фото для молодого бейсболіста», — ділився спогадами Родрігес. Додавши хештеги #lifecanbeafunnythingsometimes («життя може підкинути несподівані моменти») і #pictureperfect («ідеальна картинка»)

Травень 2005

Через шість років після їх першої зустрічі, Джей Ло відвідала бейсбольний матч «Нью-Йорк Янкіз» на стадіоні «Ши» у Квінсі штаті Нью-Йорк. До речі, на спортивний матч Лопес прийшла зі своїм тодішнім чоловіком — співаком Марком Ентоні. Саме від нього в лютому 2008 року у Лопес народилася двійня — Макс і Емма.

Під час особистого знайомства Родрігес Лопес і потиснули один одному руки. І як описала цю зустріч сама співачка, «між нашими руками ніби пробіг електричний імпульс, приблизно три секунди, у той час як він дивився мені прямо в очі».

Лютий 2017

Пара знову зіткнулася в одному з ресторанів міста Лос-Анджелес. Зі слів Дженніфер американському виданню «Entertainment Tonight», вона вирішила зробити перший крок. «Після того, як я вийшла на вулицю, невідома сила змусила мене підійти до нього і постукати по плечу, гукнувши Алекса», — розповіла Лопес.

Після чого Алекс Родрігес запросив її на побачення, під час якого між ними «загорілися іскри».

«Він написав мені, сказав, мовляв, «давай підемо обідати». І я відповіла «добре». Після чого у нас був відмінний вечір», — згадує Дженніфер.

Квітень 2017

Алекс Лопес і нарешті перенесли свій роман в соціальні мережі. Зокрема у своїх профілях Instagram вони почали регулярно постить фото спільного проведення часу.

Травень 2017

Дженніфер і Алекс дебютують на червоній килимовій доріжці на щорічній церемонії «Met Gala 2017». У залі Джей Ло не соромлячись поцілувала свого коханого, показавши публіці, що у них серйозні наміри.

Червень 2017

Влітку 2017-го пара відправляється в спільне подорож в місто-любові, столицю Франції — Париж.

Серпень 2017

Лопес і Родрігес подолали ще одну романтичну віху, коли в якості пари відвідали весілля друзів.

Жовтень 2017

Дженніфер і Алекс знайшли публічний статус пари, коли разом прикрасили обкладинку журналу «Vanity Fair». У своєму першому спільному інтерв'ю вони довели, чому ідеально підходять один одному.

«Ми як близнюки — за знаком зодіаку ми обидва леви, обидва з Нью-Йорка, обидва латиноамериканці і ще штук 20 подібних моментів з нашої біографії», — говорили Джей Ло і Родрігес.

Грудень 2017

Пара проводить свої перші різдвяні канікули разом, як змішана сім'я. Зазначимо, що у Алекса від попередніх стосунків є дві дочки — Наташа і Елла.

«Сподіваюся, у вас таке ж сімейне Різдво, а ваші домівки наповнені сміхом і теплом. Бажаю всім любові, виконання ваших найпотаємніших бажань та взаєморозуміння. Щасливого Різдва!» — так Дженніфер підписала фотографію своєї великої родини.

Серпень 2018

Алекс Родрігес доводить, що він найщасливіший хлопець в Instagram на «MTV VMA Awards» 2018-го року, знімаючи на свій телефон Дженніфер Лопес, що позує на червоній доріжці.

Лютий 2019

У свій дворічний ювілей Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відправляють один одному найсолодші повідомлення в соціальних мережах.

«Два роки щирого сміху. Два роки веселощів. Два роки пригод, особистісного зростання і справжньої дружби. І так багато любові! Ти робиш мій світ більш красивим, безпечним і стабільним посеред цієї швидкоплинності життя. Ти змушуєш мене відчувати себе підлітком, початківцям все спочатку... Кожен раз ти даєш мені зрозуміти, як же я щаслива від того, що зустріла тебе. Ти мій – мачо!» — пише у себе в Instagram Дженніфер.

«Не можу повірити, що минуло два роки. Минуло всього 730 днів, але здається, що ми знайомі все життя. Словами не можу висловити, як багато ти для мене значиш. Від бейсбольних ігор до подорожей по всьому світу і шоу в Вегасі. Ми пройшли все це разом і я ціную кожен момент проведений з тобою. Я не знаю куди ця дорога приведе нас в майбутньому, але я впевнений в тому, що немає більше нікого, з ким би я хотів бути. Наше з тобою подорож тільки починається, все найкраще ще попереду. Твоя важка робота і неослабний драйв підштовхують мене до того, щоб кожен день ставати краще. Більше немає таких, як ти. Словами не передати, скільки ти значиш для мене. Спасибі за те, що завжди була собою, за твою непохитну і безумовну любов. Твій Мачо», — відповідає на романтичне повідомлення Алекс.

Березень 2019

Вони заручені! Родрігес нарешті зробив пропозицію Лопес. Коли пара відпочивала на Багамах, Алекс вибрав ідеальний момент, щоб зробити пропозицію своїй коханій, піднісши їй обручку з величезним діамантом. Під час виступу на «Tonight Show», Алекс розповідав, що він готував пропозицію за кілька місяців.

«Я планував це приблизно за півроку», — сказав Родрігес ведучого Джиммі Фэллону.

«І за три дні до того, як я опустився на одне коліно і заручився, я репетирував три дні поспіль. Тому що хотів, щоб захід був ідеальним».

Він навіть розрахував час, коли сонце сідало за океан. «Одного разу захід був у 18:27, на наступний день — у 18:29, а потім на третій день пішов дощ — згадував Алекс. — Отже, рівно о 18:29 я привів її на пляж і зробив це. Начебто все пройшло гладко», — сказав щасливий наречений.

Вересень 2019

Через шість місяців після заручин Дженніфер і Алекс відсвяткували своє майбутнє весілля на розкішній вечірці в будинку співачки Керол Байєр Сейджер в будинку на «Bel Air».

«Як же добре святкувати цю подію зі своєю родиною та близькими друзями», — написав у себе на сторінці Алекс.

«Спасибі вам, Керол і Боб, за таку елегантну ніч, ми любимо вас», — подякувала господарів будинку за чудесним прийом Дженніфер.

Лютий 2020

Лопес виступила в перерві Супербоул-2020. Танцюючий Родрігес також був там, щоб підбадьорити її.

«Я пишаюся тобою, Дженн!» — написав захоплений комент у себе в Instagram Алекс.

Березень 2020

майже Через рік після заручин Джей Ло відверто повідомила, що вона не поспішає виходити заміж. «Це так забавно, тому що коли ми вперше побралися, я сказала Алексу: «О-О-о-о, ми одружимося через пару місяців?!» — розповіла вона Опрі Уїнфрі під час туру «2020 Vision: Your Life in Focus».

За словами Лопес, Алекс Родрігес не поспішає приймати рішення. «Він говорив мені, мовляв, «якщо ти хочеш зробити це, попередньо ми повинні гарненько обдумати всі». А я йому відповіла: «Але якщо ми збираємося бути разом все життя, то в чому проблема? Якщо ми вирішили це зробити, то рано чи пізно, ми станемо вірними партнерами назавжди», — пояснює поп-діва.

Ну що ж, справжня любов може почекати!